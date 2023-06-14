萊坊：香港首季錄67宗超級豪宅成交　同期全球第二多

2023年全球各地經濟陸續復常，大額豪宅成交亦向上。萊坊最新的研究指出，今年第一季全球12個城市共錄得417宗超級豪宅買賣，該類成交每宗涉及金額1,000萬美元以上(約7,800萬港元以上)，數量按季增長約11%。期間以杜拜最為活躍，錄88宗同類交易，其次是香港，亦錄67宗，本港與內地通關後，內地買家明顯增加，很大程度上解釋了今年首季超級豪宅銷售激增的原因。

報告又顯示，美國紐約及洛杉磯緊接其後，首季分別有58宗及46宗超級豪宅成交，至於新加坡及英國倫敦的數量則處於中間位置，分別錄得37宗與36宗。雖然今年首季超級豪宅銷售量有所增加，但交易總額只達72億美元，較上一季下跌約4%。當中，該類豪宅平均銷售金額最高地區為瑞士日內瓦，錄得高達2,380萬美元成交，倫敦則為2,040萬美元。

萊坊全球研究部主管Liam Bailey表示，儘管面臨經濟逆境，但超級豪宅仍對富裕買家有吸引力。今年第一季的數據顯示，在高通脹及高利率環境下，1,000萬美元以上的超級豪宅依然受世界各地富豪追捧。另外，杜拜正在崛起成為全球超級豪宅物業的關鍵城市，同時紐約、洛杉磯、倫敦、新加坡和香港依然是超級豪宅的主要銷售市場。

此外，由於全球房地產市場受到利率飆升的影響，最近數個季度的年度超級豪宅成交量都明顯放緩。截至2023年3月底的12個月內，全球12個城市共錄得1,645宗交易，較2021年12月底的高位2,298宗的年度交易量下跌達約28.4%。而按年度的成交宗數排名，杜拜以274宗交易位居市場榜首，其次為倫敦有233宗，紐約及洛杉磯分別錄219宗與210宗，而香港則有166宗。

另方面，該報告追蹤的12個城市中，杜拜在2019年只佔全球超級豪宅銷售總額的2%，但在最近的12個月中，佔比已增至約17%，倫敦則佔14%，排名第二位。自2020年初以來，杜拜的超級豪宅銷售活動已將當地的豪宅樓價推高約1.49倍，增長遠高於其他城市。而美國邁阿密同期樓價錄得約59%的增長。

萊坊董事及私募資產管理主管董浩斌稱，自今年2月初以來，中國內地邊境全面重新開放，本港經濟活動和市場氣氛顯著改善，刺激短期內的投資前景。此外，經修訂的投資移民計劃，加上最近通過的家族辦公室稅務寬免，增加對本港合資格的家族投資控股公司的吸引力，從而鞏固香港成為家族辦公室樞紐和國際資產和財富管理中心的領先地位。

該行預計，與2021年高峰期相比，2023年的情況會較為緩和，全年超級豪宅交易額可達到250億至270億美元。然而，相信今年年底的全球經濟復甦將有利2024年的超級豪宅買賣，預計銷售額將回升到300億美元以上。