調查：無AI技能求職輸蝕　未來5年逾80萬職位恐遭淘汰

資訊科技(IT)及數碼人才獵頭公司Venturenix公布《2023年度本港薪酬指南》，發現隨着ChatGPT等人工智能(AI)應用程式的普及，市場對AI需求殷切，帶動相關職位跳槽薪酬大幅增長超過20%。此外，由於各行各業會更多利用AI以提高效率，未來一些原本毋須IT經驗的職位，也需要懂得編寫程式碼，否則有可能被淘汰，料未來5年將有超過80萬個職位受不同程度的影響。

Venturenix發現，目前市場對AI需求殷切，不少企業都在招聘廣告中，增加對GPT技術等相關技能的要求，成為最炙手可熱的技能。

市場對IT人才渴求。根據Venturenix統計，目前平均每月有近4,000名IT人才求職，但市場上每月平均推出高達7,400個相關職位，造成每10份工作，有4份請不到人。

《指南》在主要求職平台搜索，發現列明需要懂得使用Generative AI/ChatGPT相關技術的職位大幅增長，由去年不足10個增長至今年超過400個，增幅超過40倍，其中不少是原本毋須IT經驗的工作，令人擔憂一些受年輕人歡迎的專業行業(如初級會計、投資顧問及圖像設計師)可能淪為夕陽行業。

Venturenix總監袁益霆表示，現階段企業在招聘員工時，仍只是要求員工懂得使用ChatGPT、MidJourney，但相信不久將來，懂得編寫程式碼，再配合AI工具如ChatGPT等的plug-in或API連接公司的數據或工作程序，將成為文職工作的必備技能，如現時懂得使用Word、Excel、PowerPoint般。而懂得使用AI，和能夠將AI融入和改進工作流程的員工，工作效率將大幅提高，薪酬調升幅度、升職機會都會遠高於不懂的員工。

袁續指，不懂使用AI，甚至完全不懂得程式碼的文職員工，將會在未來數年間逐漸被淘汰，相信未來5年將有超過80萬個職位受影響。而一些可以簡單用AI取代的工作，如資料輸入員、行政人員、客戶服務等，甚至有可能在未來數年間徹底被淘汰，如數十年前的傳呼機Call台、接線生等。

由於AI應用將深入各行各業，甚至傳統高薪職業例如律師、翻譯員等都受到衝擊，插圖家、內容創作者更有機會被取代，加上香港文職工作、服務行業佔整體勞動市場比率甚高，因此在最極端的情況下，Venturenix估計，以香港330萬就業人口計算，高達25%職位，即超過80萬人都會面臨失業或需要轉業或轉型。

市場擁有IT技能的非IT員工可謂供不應求，過去一年相關職位，如懂編程及AI的市場營銷人員、懂Python及AI電話銷售或客戶服務中心(Call Centre)、法律文案分析及撰寫員等，薪酬升幅高達20%以上，平均薪金亦比不同IT技能的同僚高10至20%，若計及前一年此類職位薪酬已調升逾30%，短短兩年薪酬增幅超過50%，跑贏全港。

不少企業降低此類員工的年資要求，例如原本需要12年年資的職位，現在已經降至6年，原本需要6年資歷的崗位，則3年已經可以嘗試提拔，出現「揠苗助長」的情況，這也使此類職位薪酬在短短兩年間大幅攀升。