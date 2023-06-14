瑞士百達：美國下半年經濟恐負增長　今年料不會減息

瑞士百達財富管理發布2023年下半年投資展望及資產配置策略。總體而言，該行預計今年全球國內生產總值(GDP)將以2.6%的增長率溫和增長，並認為美國第二季的GDP增長將僅為小幅正增長，下半年將轉為負增長。銀行業壓力有所緩解，但貸款條件收緊，就業市場開始降溫，認為聯邦基金利率已達到5至5.25%的峰值，但預計今年不會降息。

瑞士百達財富管理亞洲首席投資官兼全權委託投資組合管理主管胡冠廉(Hugues Rialan)表示，全球經濟在許多方面持續分化，採購經理指數(PMI)調查顯示，全球蓬勃發展的服務業和萎縮的製造業之間的差距正在擴大，新興經濟體與發達經濟體之間的商業活動亦存在差異。

瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東指，該行認為中國消費者信心不足，在4月份幾乎並無改善，是經濟復甦一個主要障礙。該行預期，鑑於經濟數據疲軟，政策制定者將在未來幾個月提供更強有力的政策支持。當局可能會採取額外的貨幣寬鬆政策，以及出台更有針對性的財政刺激措施，例如為消費者提供補貼。該行對中國2023年GDP增長的預測暫時維持在5.5%不變。

該行對股票整體(尤其是美國股市)保持審慎立場，但認為在精選市場和板塊存在主動管理的投資機會。該行依然看好相對防禦型的板塊和市場，並對美國股市持減持立場。該行並減持全球小型股，因為小型股比大型股更易受到信貸環境收緊的影響，尤其是在美國，它們對區域性銀行和房地產這兩個脆弱行業的敞口很大。

此外，該行對歐洲和日本股票持中性立場，因為兩地的銀行業問題不如美國那麽嚴重，估值亦較低。尤其是，日本央行維持鴿派立場以及外國投資者的興趣增強，可能會提振日本股市。

該行又認為，債券已捲土重來，再次成為投資組合的重要一員，但需要對固定收益採取主動及精挑細選的策略。目前美國長期國債的收益率頗具吸引力，可作為經濟低迷情況下的保障工具，該行依然減持日本債券和歐元區週邊國家債券。