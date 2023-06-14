道指期貨跌42點 油價回穩
2023年06月14日 16:22
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美匯指數報102.820；港匯見7.8307；離岸人民幣(CNH)報7.1691；美元兌日圓報139.92；歐元處1.0793；英鎊報1.2620。金價報1,948.86美元。油價升0.8%，布油報74.98美元，紐油處69.96美元。比特幣見25,891美元。道指期貨跌42點。
焦點數據：
17:00 歐元區4月工業生產(經季節調整)
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:30 美國5月生產者物價指數
●港股缺乏方向，恒生指數早段曾升119點，高見19,641點後反覆尋底，最多倒跌169點，低見19,352點；收市報19,408點，跌113點或0.58%，結束5日升勢。https://reurl.cc/11e8xG
-理想汽車上周銷量再創新高，李想：全面學習華為。
-香港寬頻賣盤告吹，股價收市挫逾7%。
-小米：在全球範圍內堅持合法合規經營。
●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,228點，跌4點或0.14%，成交額4,040億元人民幣。
-世銀：內地復甦仍脆弱，今年GDP料增長5.6%。
-印度向內地手機廠提新條件，聘印度人任CEO等高職。
香港經濟：
●萊坊：香港首季錄67宗超級豪宅成交，同期全球第二多。
●財庫局：資金流出港元體系無礙金融及貨幣穩定。
●財政部今在港發行120億人民幣國債。
歐美經濟：
●埃利安：聯儲今周倘暫停加息，恐犯下大錯。
●安聯：聯儲或維持利率不變，未來數月進一步加息。
●嘉信理財：聯儲言論或負面，慎防金融等周期性板塊下挫。
●普徠仕：聯儲6月或暫緩加息，年內不會放寬政策。
●耶倫：美中脫鈎「超錯」，美元地位難複製。
●傳美國今年擬購1200萬桶原油回補戰略儲油。
●保德信：歐央行倘再收緊幣策，恐續威脅區內風險資產。
●歐央行籲區內銀行盡快與俄羅斯「斬纜」。
外地經濟：
●英國4月GDP按年增0.5%遜預期。
●南韓樓市爆煲！首爾部分住宅價格暴瀉4成。
企業消息：
●強者愈強！貝萊德日本ETF上周吸金量創5年新高。
●人棄我取！女股神斥7800萬買入台積電。
●分拆計劃失敗，安永CEO明年退休。
●受累罷工致製作延誤，迪士尼多齣大片推遲上映。