【產經直播】港股終結5連升　反彈浪結束？

美國通脹進一步回落，帶動隔晚美股做好，納指及標指更齊創13個月高。美國5月份消費者物價指數(CPI)按年由4月的4.9%回落至4%，略低於預期，而撇除能源及食品的核心CPI，增幅亦按年回落。數據公布後，掉期市場料聯儲局本周加息機率僅1成，但7月再加息的機會較大。美股要乘勝追擊，還是趁高沽？納指仲有幾多上升水位？

港股則結束5日升勢，周三(13日)反覆向下，高開26點後，曾升最多119點，但其他缺乏承接，並掉頭向下，最終以接近全日低位收市，報19,408點，跌113點，成交931億元。有大行預料，人民銀行將於短期內下調中期借貸便利(MLF)及貸款市場報價利率(LPR)，加上早前曾傳出中國將推出一籃子的刺激經濟措施，何解相關消息未有刺激港股走勢？反彈浪已完結？內銀板塊更受壓，大行花旗指人行寬鬆政策，會損害內銀盈利，持貨投資者要減磅？

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