美聯料下半年樓市旺　全年新盤成交量達1.6萬宗

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，隨着眾多利淡因素消散，下半年樓市「撥雲見日」，而積壓的購買力入市，一、二手交投有望齊升，料全年新盤成交可達16,000宗，較去年升約七成半，二手交投全年成交可達50,000宗，按年升約三成半，並維持全年樓價升約10%至15%的預測。

回顧上半年樓市，他指，該行樓價指數今年迄今樓價升約5.81%，首五個月新盤成交量達5,609宗，預計上半年達6,600宗，按年升近四成，二手交投預計上半年可錄約22,500宗，按年亦升約一成。

他建議，政府應立即將按保範圍涵蓋所有二手成交，即逾1,000萬至1,200萬元物業的最高按揭成數提升至九成，同時將逾1,200萬至1,920萬元的物業最高按揭成數提升到七成至九成，以及將逾1,920萬元物業最高按揭成數提升至七成。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，今年銀行對按揭業務的取態轉正面，提供的現金回贈一直創新高，預計6月份美聯儲局將暫停加息，息口即將見頂，香港大型銀行或跟隨美國按兵不動。

政府自2019年起兩次放寬按保，根據經絡按揭轉介研究部、金管局及香港按揭證券有限公司資料顯示，今年4月新取用按揭貸款個案中，涉及按揭保險計劃的佔比約36.7%，創該行有紀錄新高，反映市場對該兩項樓按措施反應正面。