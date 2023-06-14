余偉文：港元拆息升趨近美息　屬聯匯設計及預期之內

港元拆息近日出現較大幅度的波動，金管局總裁余偉文在最新一篇《匯思》中表示，美國去年連續加息，導致港美息差拉闊，套息交易令港元匯率走弱而多次觸發弱方兌換保證，使港元流動性有所減低，拆息逐步上升趨近美息，強調是聯匯制度的設計和預期之內。

余偉文稱，港元拆息除了受美息走勢影響外，同時亦受本地市場港元資金供求所左右，以致港美息差的幅度會因應短期資金供求關係的變化而擴闊或縮窄。銀行體系總結餘從一、兩年前的3,000多億港元水平逐步下降到目前約450億元，池子小了，港元拆息對於港元資金需求變化的敏感度自然較以往有所增加，更容易受港元資金需求影響而出現較顯著的波動，在以往的周期亦見過類似的情況。

影響港元資金供求的因素可大致分為兩類：第一類是較實質的市場行為，主要包括資本市場活動，以及年結、季結和上市公司派息安排等季節性因素；第二類則涉及港元市場參與者的行為模式。

港元隔日拆息上月曾拉高到5厘水平，他認為情況與2019年美國利率單日大幅急升的事件不盡相同，然而，港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水平並不時出現較大幅度的波動。金管局一直與銀行保持溝通，要求銀行做好流動性管理工作，包括與大型客戶密切溝通，掌握其對港元收付的計劃和安排，並作好部署，避免不必要地「閘住」大量港元。

金管局又提醒銀行毋須擔心所謂「標籤效應」，在有需要時可隨時使用金管局的各類流動資金安排。最近有銀行使用金管局的貼現窗，正好顯示銀行已逐步適應新的市場變化，善用這些流動資金管理工具。