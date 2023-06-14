何文田VAU Residence開放現樓示位及會所

萬科香港發展、已屆現樓的何文田VAU Residence，周三(14日)首度開放現樓單位及會所予傳媒預覽。

該公司副董事兼市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目短期內會展開交樓程序，出信通知業主收樓。樓盤由開售至今已累沽69伙，套現近5億元，平均成交呎價逾25,477元，將會視乎市況考慮加推連天台戶。她稱，本港自通關後經濟回暖，期望年內樓市會健康發展。

她介紹指，最新開放的現樓示範單位均位於27樓，包括實用面積384方呎的F室，兩房間隔，層與層之間高度有3.15米，享九龍市景及山景。客飯廳連開放式廚房，備有廚櫃及家電，兩個睡房採蝴蝶型開則，設大玻璃窗。價單顯示，該單位折實價為1,230.6萬元。

發展商同時開放的現樓單位為27樓E室，實用面積209方呎，開放式間隔。另27樓C室，實用面積264方呎，採一房間隔。

該公司項目管理部助理副總裁周紫筠稱，項目的大門、信箱及升降機門均採用無觸式設計。而會所室內及室外佔地逾4,000方呎，以現代南歐風格打造，提供設施包括宴會廳、健身室、多用途共享空間及兒童遊樂設施等。