高力：新田科技城發展可採用混合批地及彈性土地規劃

（左起）高力香港估價及諮詢服務主管鄭亥延、該公司亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜、該公司香港董事總經理劉振江、該公司香港研究部主管李婉茵、該公司香港資本市場及投資服務主管翟聰。

高力就北部都會區發表最新研究報告，探討香港未來創科中心為房地產市場所帶來的機遇，提出3大方向優化新田科技城的發展計劃，包括財務安排、土地規劃及政府批地安排，涉及混合批地及發展機制，彈性土地規劃，以及縮短土地使用年期等。

該行建議該發展計劃在各階段採用混合批地及發展安排，以增加土地供應及加快發展步伐，如在發展初期直接批出或以私人協約批出土地，繼而在後期採納局限性投標或「雙信封制」公開招標制度與公私營合作模式。並以政策主導，配合適當監管措施，確保土地被合理使用，同時採用具競爭力的土地價格政策，以提升創科土地的競爭力。

同時，該行亦提出賦予土地用途規劃更大的靈活性，容許不同創科發展階段所需的相關設施。如科技園區內劃分土地以發展相關的商業活動，包括商舖、食肆、酒店及會議場地。亦可加入不同附屬用途，如短期及長期員工住宿及社區設施。

另外，建議可將租用年期由50年縮短至30年，以配合創科產業不斷變化的特性，亦可降低土地成本。同時，加入地積比靈活性，容許面積較細的土地與大面積土地合併，總樓面面積安排上彈性處理，如准許最多達30%的總樓面面積作已允許的附屬用途。

高力香港研究部主管李婉茵指，透過公私營合作模式，北部都會區計劃可借助私營機構的資本及專業知識(來自創科企業)，同時減輕公共財政的壓力，平衡公營及私營機構之間的風險。