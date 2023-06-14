【一手盤攻略】筲箕灣食街鐵路盤　ORIA傲華專享便利生活

都市人生活繁忙，分秒必爭，理想安樂窩最好兼備交通方便及配套完善的條件。筲箕灣新登場樓盤ORIA傲華，正正坐擁便利生活圈，既坐落著名食街東大街，而且過對面馬路就是筲箕灣港鐵站，所有要求統統都可滿足得到。

ORIA傲華提供156個單位，實用面積由190至737方呎，標準戶型包括開放式、一房及兩房戶，另設特色單位。ORIA傲華所在的東大街為著名食街，餐廳林立，中、西、日、韓美食及懷舊小食等應有盡有，正所謂近廚得食，附近的居民下樓即可大飽口福。而且東大街還有其他民生商舖，滿足生活所需。

交通方面，ORIA傲華更佔盡優勢，樓下就是筲箕灣港鐵站，無縫連接鐵路網絡。由筲箕灣站出發，約6分鐘即達鰂魚涌站；約20分鐘到達中環站；約21分鐘更可抵觀塘站，瞬間連接港、九核心商業區！此外，樓盤還毗鄰電車總站，想假日過慢活生活，坐電車輕鬆穿梭港島各區，絕對是個好選擇。另外附近還有筲箕灣巴士總站，有多條路線選擇，四通八達。

中原地產高級區域營業董事黎百祥指，筲箕灣具備眾多優勢，不少外區客都選擇前來租樓，不過區內較大型屋苑，例如港鐵站上蓋峻峰花園以及東大街的麗東海景豪苑，最細的單位都由400呎起步，而細單位供應則較少，所以在租務市場上亦相對搶手，以2016年開賣的筲箕灣形薈為例，開放式及一房戶呎租可達50元。

筲箕灣已經是發展成熟的社區，配套完善，周邊不乏大型商場，如太古城中心等。而且附近有不少休閒設施及好去處，除了鰂漁涌公園及愛秩序灣公園外，還有「蘇豪東」之稱的西灣河海濱休閒區，有各式餐廳讓你品嚐美酒佳餚。想親親大自然的話，坐一程小巴即達石澳享受陽光與海灘，更可登上人氣行山徑龍脊，沿路風景如畫。

校網方面，16小學校網有港島東小學四小龍，分別新基灣、舊基灣、香港中國婦女會丘佐榮學校、聖公會柴灣聖米迦勒小學。至於中學校網，則包括庇理羅士女子中學等名校。