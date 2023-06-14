【新盤追擊】港島東罕有新盤ORIA傲華登場

港島東筲箕灣發展成熟，不論上班、上學，或是消閒、飲食都相當方便，惟區內向來缺乏新盤供應，所以相信一有推出，自然搶佔市場目光。

美聯物業首席區域營業董事邱鵬表示，港島東是港島的另一個主要商業區，當中甲級商廈林立，不少跨國大型企業都在此插旗，加上區內舊樓及工廈，逐步重建為商廈，將進一步穩固港島東商業區的地位，因此區內住宅物業亦都十分搶手。而筲箕灣位置旺中帶靜，社區配套完善，吸引不少附近的上班族及中產人士聚居，而且這裡的新盤一盤難求，區內的住宅物業有價有市，潛力不容忽視。

而筲箕灣ORIA傲華現在正式登場，由扎根香港的協成行發展，提供156個單位，主打開放式和一房戶，實用面積由190至737方呎，座落著名的「食街」東大街，美食琳瑯滿目。

交通方面是傲華的一大賣點，位置接近筲箕灣地鐵站，僅1分鐘步程，出行方便，沿線更可輕鬆前往港島東鰂魚涌商業區，絕對是附近的上班族及中產人士之選。而搭多一個站就可轉乘觀塘綫，前往東九龍商業區，可瞬間直達港九各個商業核心區；另外，附近更設有巴士及電車總站，出行選擇多。

生活配套亦不言而喻，東大街齊集地道特色食肆，住客隨時都可以大飽口福；如果想漫活，可步行到有蘇豪東(SOHO East)之稱的鯉景灣海濱長廊的美食、休閒小區，在海風和美景下享受世界各地的美酒佳餚。加上，東大街設多間民生商店及超市，可滿足日常購物。

邱續指，筲箕灣的文娛及康體設施應有盡有，例如是愛䄮序灣海濱花園，除賞維港景色外，也是散步、放狗、放鬆的好地方；若想文化深度遊，亦有筲箕灣的譚公廟、海防博物館、西灣河文娛中心和香港電影資料館等。想來一個「小出走」遠離煩囂，由傲華出發駕車約10分鐘就可到達石澳，除享受陽光與海灘外，亦有熱門行山徑，絕對是打卡、放假消閒的好地方。想知ORIA傲華仲有咩優勝過人？即刻去片睇！

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