富澤花園三房900萬成交　呎價13413元為3個月低位

二手交投轉淡，港島屋苑都錄低價成交。北角富澤花園三房戶，成交價900萬元，呎價約13,413元屬近3個月低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富澤花園富威閣低層B室，實用面積約671方呎，三房間隔，已改兩房，成交價900萬元，呎價約13,413元屬近3個月低位。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，大角咀港灣豪庭4座低層A室，實用面積約321方呎，兩房間隔，以600萬元放盤約1個月，議價後售560萬元，呎價約17,445元。

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新界區

●香港置業熊建明稱，馬灣珀麗灣31座中層G室，實用面積約526方呎，兩房間隔，2月以680萬元放盤，終售608萬元，累減逾一成，呎價約11,559元。

●利嘉閣鄺皓聰表示，青衣藍澄灣6座低層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，早前開價588萬，終以568萬成交，呎價約12,594元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆隆苑低層11室，實用面積約385方呎，兩房間隔，減價10萬，已補價自由市場獲退休人士以290萬元一筆過承接，呎價約7,532元。

●中原陳智生稱，屯門居屋兆山苑H座中層5室兩房戶，實用面積約546方呎，已補價自由市場叫價450萬元，放盤約一個月，減價約8.4%，售價412萬元，呎價約7,546元。

●中原劉德興表示，粉嶺居屋榮福中心6座低層F室，實用面積約479方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約300萬元，議價後售267萬元，呎價約5,574元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區6月暫錄約24宗二手買賣，按月跌約35%，海濤居4座高層D室，實用面積約626方呎，減價25萬元，以925萬元易手，呎價約14,776元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢海嵐居單號屋別墅，實用面積約1,359方呎，套三房間隔，叫價2,800萬元，以2,460萬元成交，減幅12.1%，呎價約18,102元。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城2期11座中層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，去年10月以650萬元放售，累減62萬元，售價588萬元，呎價約13,333元。

●利嘉閣鄭啟聰透露，將軍澳蔚藍灣畔2座中層C室，實用面積約762方呎，套三房連儲物室，4月開價約1,350萬元，累減100萬元，以1,250萬元成交，呎價約16,404元。

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