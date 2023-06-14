市區新盤大混戰！筲箕灣、土瓜灣、何文田項目相繼部署推售

市區醞釀新一輪大混戰，筲箕灣樓盤於周三(14日)一口氣將3個示範單位曝光，吸引市場注意力。同時，土瓜灣項目登場，籌備短期內上樓書。何文田已屆現樓的樓盤同日開放會所及現樓單位予傳媒預覽。

●啟德跑道區澐璟單日連沽兩伙 吸金逾1.6億元

●筲箕灣傲華最快下周開價

協成行發展旗下筲箕灣傲華的示範單位於周三(14日)曝光，項目部署最快下周公布首張價單。協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，首批將提供不少於50伙，價錢參考港島區的一手及二手項目成交價。樓盤是日首度開放3個示範單位予傳媒參觀，涵蓋開放式至兩房，考慮短期內對公眾開放。

●土瓜灣明雋部署下周上載樓書

●旺角利奧坊‧壹隅兩伙相鄰單位售1,581萬元

●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶售1,110萬元

●紅磡必嘉坊．迎匯一房以539萬元沽

●長沙灣喜‧揚一房呎價約20,939元

由喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周三(14日)透過招標賣出11樓E室，實用面積297方呎，一房間隔，成交價621.9萬元，呎價約20,939元。

●長沙灣映築增180天現金付款計劃

●何文田VAU Residence快將交樓

萬科香港發展、已屆現樓的何文田VAU Residence，周三(14日)首度開放現樓單位及會所予傳媒預覽。該公司副董事兼市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目短期內會展開交樓程序，出信通知業主收樓。樓盤由開售至今已累沽69伙，套現近5億元，平均成交呎價逾25,477元，將會視乎市況考慮加推連天台戶。

●元朗雨後有機會7月中以現樓形式展開新一輪銷售

星星地產旗下元朗雨後，周三(14日)公布最快7月中以現樓形式展開銷售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，由於目前工程進度理想，料本月底至7月初可獲批滿意紙。該盤迄今累售158伙，套現逾9.4億港元，平均成交呎價約15,000元。該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威指，樓盤將會向指定5伙開放式戶的買家送贈價值5萬元的裝修家具禮券。