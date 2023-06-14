市區新盤大混戰！筲箕灣、土瓜灣、何文田項目相繼部署推售
2023年06月14日 21:33
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市區醞釀新一輪大混戰，筲箕灣樓盤於周三(14日)一口氣將3個示範單位曝光，吸引市場注意力。同時，土瓜灣項目登場，籌備短期內上樓書。何文田已屆現樓的樓盤同日開放會所及現樓單位予傳媒預覽。
●啟德跑道區澐璟單日連沽兩伙 吸金逾1.6億元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(14日)連沽兩伙四房單位，單日吸金逾1.6億元。最新售出的單位包括2座21樓A室，實用面積1,909方呎，採四房雙套間隔，連私人電梯大堂， 成交價9,014.57萬元，呎價約47,221元。另一伙成交單位為2座9樓A室，面積及開則相同，以7,470萬元售出，呎價約39,130元。全盤開售至今已賣出97伙，套現逾48億元。
●筲箕灣傲華最快下周開價
協成行發展旗下筲箕灣傲華的示範單位於周三(14日)曝光，項目部署最快下周公布首張價單。協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，首批將提供不少於50伙，價錢參考港島區的一手及二手項目成交價。樓盤是日首度開放3個示範單位予傳媒參觀，涵蓋開放式至兩房，考慮短期內對公眾開放。
●土瓜灣明雋部署下周上載樓書
佳明集團控股(01271)周三(14日)公布，旗下土瓜灣明雋最快下周上載樓書。該集團營業及市務總經理馮倩平表示，該盤計劃於本月內開放示範單位，最快7月初發售。她續指，預計首張價單涉及30伙，定價會參考啟德及何文田的新盤，首批將提供優惠予買家。
●旺角利奧坊‧壹隅兩伙相鄰單位售1,581萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周三(14日)售出兩個單位，總成交金額共1,581.84萬元。其中，2座26樓K室為實用面積382方呎的兩房戶，成交價934.23萬元，呎價約24,456元。毗鄰連的L室，以647.61萬元沽出，按單位實用面積266方呎計，呎價約24,346元。市傳兩伙由同一組買家購入。
●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶售1,110萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，最新透過招標賣出優景閣第3座的地下A8室，實用面積579方呎，連384方呎花園，成交價1,110萬元，呎價約19,171元。
●紅磡必嘉坊．迎匯一房以539萬元沽
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊．迎匯，周三(14日)以539.55萬元售出16樓F室，實用面積270方呎一房，呎價約19,983元。
●長沙灣喜‧揚一房呎價約20,939元
由喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周三(14日)透過招標賣出11樓E室，實用面積297方呎，一房間隔，成交價621.9萬元，呎價約20,939元。
●長沙灣映築增180天現金付款計劃
恒基地產(00012)長沙灣映築，周三(14日)修改價單，增設180天的現金付款計劃及優惠按揭付款計劃，分別享有4%及3%折扣。
●何文田VAU Residence快將交樓
萬科香港發展、已屆現樓的何文田VAU Residence，周三(14日)首度開放現樓單位及會所予傳媒預覽。該公司副董事兼市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目短期內會展開交樓程序，出信通知業主收樓。樓盤由開售至今已累沽69伙，套現近5億元，平均成交呎價逾25,477元，將會視乎市況考慮加推連天台戶。
●元朗雨後有機會7月中以現樓形式展開新一輪銷售
星星地產旗下元朗雨後，周三(14日)公布最快7月中以現樓形式展開銷售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，由於目前工程進度理想，料本月底至7月初可獲批滿意紙。該盤迄今累售158伙，套現逾9.4億港元，平均成交呎價約15,000元。該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威指，樓盤將會向指定5伙開放式戶的買家送贈價值5萬元的裝修家具禮券。