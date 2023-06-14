【市況淡靜】10大屋苑月內僅錄38宗創新低　映灣園康怡僅一刁

多個新盤部署推售，二手交投「靜上加靜」，綜合市場資料，6月上半月10大藍籌屋苑僅共錄約38宗買賣，為有紀錄以來最低，並連跌5個月，按月再挫約24%。期內東涌映灣園及鰂魚涌康怡花園僅錄約一宗買賣，即使細價指標項目天水圍嘉湖山莊亦僅錄約3宗。

綜合市場資料，該批大型二手屋苑半月成交量，為本報2019底起有紀錄以來最少，較對上2021年10月疫情期間低位約49宗，再少約22.4%。上述10個屋苑中，6月全數僅暫錄個位數成交，其中7個宗數按月回落，跌幅由約16.7至75%，而鴨脷洲海怡半島只暫錄約兩宗，按月未有變化。

康怡花園近半個月才錄本月首宗買賣。代理表示，成交單位為H座一個中層單位，實用面積約524方呎，成交價715萬元，呎價約13,645元。而映灣園5月上半月錄約4宗成交，交投急挫，跌幅為各屋苑最大。

嘉湖呎售9729元

即使過往交投最活躍的嘉湖山莊，6月上半月成交量按月亦挫約66.7%，兩房單位呎價亦跌穿一萬元。中原陳德孝指，景湖居9座中層F室，實用面積約442方呎，最初叫價520萬元，原業主感市場氣氛轉淡，一直下調叫價至460萬元，終以430萬元售，呎價約9,729元。

鰂魚涌太古城本月暫錄約5宗買賣，「停市」7日後再發市。中原張光耀表示，彩天閣中層F室套三房戶，實用面積約717方呎，去年7月放盤，累減310萬元，成交價1,310萬元，呎價約18,271元。

相反，沙田第一城兩房戶近日做價已跌返「4字頭」，加上成交以三房戶為主，6月暫錄約8宗買賣，按月升約3倍，平均實用呎價逾1.43萬元，按月挫逾15%。

比墅11年貶16%

美聯黃國清指，大埔比華利山別墅湖景道單號屋，實用面積約1,606方呎，開價1,600萬元，累減至1,322萬元售出，呎價約8,232元，約11年帳面貶值約16%。

銀主低市價出貨。中原王文彬稱，東涌東堤灣畔9座中層E室同類物業，開價700萬元，現以630萬元沽出，呎價約11,954元，較主要銀行估價低約10%。