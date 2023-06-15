東方日報B1：美制華升級　謀雙管齊下

隨着中美兩國的矛盾愈演愈烈，由美國主導的一場「去中國化」活動正在浩浩蕩蕩地上演，涉及產業、貿易、金融、科技等各個領域。美國財長耶倫暗示，可以擴大對國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行的支援，以抗衡中國的擴張；同一時間，參議院亦正在推動一項草案，取消中國跨境電商對美國出口貨品的關稅豁免，大有「貿易戰2.0」的勢頭！看來，在中美高層會面(美國國務卿將訪華)前，兩國仍在激烈角力！

中國近年透過不少海外倡議，對外國提供貸款、資金援助大型基建項目，擴大與盟友的合作。不過，這種做法等同於搶IMF、世銀的「生意」，這些機構同樣對新興市場及發展中經濟體提供貸款、緊急援助，並在不同層面施加影響力。耶倫出席國會聽證會時提到︰「美國對於這些機構(IMF、世銀)的領導，是我們與發展中國家接觸的核心方式之一。」

她又指，這些國際機構提供真正的資源，助力應對全世界挑戰，包括抵禦經濟逆風及刺激長期增長，更明言這些機構的援助是對其他國家「不透明、不可持續貸款」的重要平衡手段。雖未有明言，但其話所指的應該是中國近年的對外資金援助政策。在此之前，IMF等組織都曾暗示中國對外貸款致大量國家陷入債務危機。

值得注意是，耶倫又指，預期美元作為儲備貨幣的地位將逐步下降，惟堅稱對大部分國家而言，美元難以找到替代，而且任何國家也難複製類似於美元的主導地位，包括中國。

另邊廂，美國參議院有議員提出一項議案，要求將中國跨境電商的一項關稅豁免取消。該豁免被稱為「最低限度規則」，即假如外商輸往美國的貨品直接發送到個人消費者手上，只要價值在800美元以下，則可免除進口關稅。該法案的發起人之一、共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）表示，法案生效後會禁止此類進口。

跨境電商作為中國企業對外擴張的一大領域，若遭到美國的打壓，所產生後果可能牽連甚廣。目前有較大風險的，包括拼多多旗下的跨電商平台Temu，以及總部位於新加坡的中國時裝銷售平台Shein。在此之前，有報告稱一些中國企業利用免稅的漏洞，進口非法物品。

正當外資因擔憂地緣政治風險，不敢貿然押注中國市場之際，內地的投資者卻對於海外市場趨之若鶩。今年以來，通過合格境內機構投資者(QDII)和合格境內有限合夥人(QDLP)等渠道進行境外投資的需求快速成長。包括摩根大通和貝萊德等巨頭在內的國內外金融機構都競相發行新產品招攬投資者。

僅就上述途徑而言，今年第一季度新發行QDII基金數量達到15隻，創單季度歷史新高，而截至6月13日的數據顯示年初以來的累計發行量已達26隻，已刷新2007年以來半年度發行數量最高紀錄。

國家外匯管理局數據顯示，截至今年5月底時批准的QDII額度超過1,627億美元。另據行業諮詢公司普益標準的統計顯示，今年頭4個月銀行共發行了144隻外幣理財產品，按年飆升177%，其中以美元產品居多。