【美國議息】聯儲局維持利率不變　惟預告年內或再加息0.5厘

美國聯儲局公布議息會議結果，一如市場預期按兵不動，聯邦基金利率目標區間維持在5至5.25厘。惟值得留意，反映聯儲局官員對經濟預測及貨幣政策取態的「點陣圖」顯示，今年內可能仍會再加息半厘。消息公布後，美股應聲下跌，道指跌371點，報33,840點。

雖然聯儲局事隔一年多首次暫停加息，但「點陣圖」的預測遠比市場預期更加「鷹派」，亦反映出加息周期尚未結束。以中位數計，聯儲局官員預期今年底聯邦基金利率為5.6厘(即目標區間介乎5.5至5.75厘)；而明年則由落至4.6厘，換言之即明年可能減息1厘。

與此同時， 聯儲局下調了2023年個人消費開支(PCE)通脹預期至3.2%，3月份時預測則為3.3%；明年及2025年的預測則維持在2.5%及2.1%不變。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為，隨着勞動市場離職人數減少，預計薪酬通脹將會放緩，並對服務業通脹帶來下行壓力。不過，考慮到核心商品和服務通脹率仍高於長期趨勢，她認為聯儲局今年減息的空間不大。