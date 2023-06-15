鄧建初：港股歷盡風雨　要點炒法先有勝算？

初哥未有經歷73年超級大股災，但從前輩口中得知，當年股災來臨之前，有一隻股票「香港天線」，尚在硏發階段，沒有任何產品及盈利，只靠名人入股效應，便可上市。上市掛牌1元，6個星期之間爆升29倍，股民戲稱「香港黐線」。瘋狂過後真的變成「黐線」，股價由天堂跌落地獄，一瀉千里，後期更倒閉清盤。印證所有投資要做好風險管理之重要性，否則分分鐘輸至一無所有。

著名小說家倪匡先生也曾提及當年收到「內幕消息」，在最高位32.5元追入此股，短期內跌至0.5元，慘蝕入肉，見證了港股大跌98%的「大時代」，從此領悟出股場取勝唯一方法：「及早離去」。

1973年恒生指數由高位1,774點大瀉至150點，相信已是前無古人，後無來者。那些年，英資財團雄霸天下，獨領風騷至80年代。

隨着1984年中英簽署聯合聲明， 鐵定1997年7月1日回歸中國。政治穩定後，樓股逐步上升。英資財團陸續淡出，代之而起是華資財團崛起，勢力追貼傳統外資大行，更在1987年聯手收購當時想退出香港市場之置地。然而好景不常，10月16日星期五美股下跌5%後，引致香港在10月19日星期一暴跌10%，美股續因電腦程式盤追逐價位引致連環拋售，黑色星期一道指單日跌幅達22%，一時之間風聲鶴唳，恐慌蔓延。時任聯交所主席李福兆作出停市四日之決定，孖展持貨者欲沽無從。

97回歸後亞洲金融風暴掩至，金融大鱷狙擊亞洲各國貨幣聯繫匯率，香港樓股大冧，前所未見的負資產湧現，幸而特區政府大舉入市抵禦龐大沽空盤，成功擊退鱷王，挽回股民信心。2003年沙士疫情過後，中央救港，推出自由行，香港樓市終由谷底回升，展開十多年牛市歷程。

江山代有股王出，內地經濟發展一日千里，出產多隻獨角獸企業，亞洲首富地位，亦由港人富豪讓位予內地富豪。恒指成分股比重，內地科網巨企龍頭佔據比率高位。北水資金影響力變大，其炒股模式採用人棄我取及逆向思維，與港人多年來的習慣截然不同。喜歡單打獨鬥的本地股民，應細心硏究北水炒法，才可戰勝市場。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)