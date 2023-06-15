港股黑期高水280點　比特幣挫3%

2023年06月15日 07:50
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.32%，報103；港匯見7.8301；離岸人民幣(CNH)報7.1738；美元兌日圓處140.04；歐元報1.0839，英鎊報1.2668。金價處1,943.97美元。布油報73.62美元，紐油報68.53美元。比特幣跌3.1%，報2.51萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水280點。
    ●道指收報33,979點，跌232點或0.68%；標指收報4,372點，升3點或0.08%；納指收報13,626點，升53點或0.39%。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報19,638點，升230點。
    ●6月恒生指數夜期收報19,692點，升269點，高水284點，成交22,631張。
    ●紐約期油收報每桶68.27美元，跌1.15美元或1.66%；倫敦布蘭特期油收報每桶73.2美元，跌1.09美元或1.47%。
    ●繼高盛之後，另一華爾街大行摩根大通都睇淡今年油價，將布油目標降至81美元。
    ●紐約期金收報每安士1,968.9美元，升10.3美元或0.53%。
    ●英國富時100指數收報7,602點，升7點或0.1%；德國DAX指數收報16,310點，升80點或0.49%；法國CAC指數收報7,328點，升37點或0.52%。
    ●新西蘭上季GDP按季萎縮0.1%，陷技術性衰退。
    ●日本4月核心機械訂單按月升5.5%，勝預期。5月出口按年增長0.6%，預期跌1.2%。
    ●美國5月生產物價指數(PPI)按年升1.1%，低於市場預期的1.5%，並較前值2.3%顯著回落。
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