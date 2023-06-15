內地一線城市5月二手樓價按月下滑

國家統計局公布，5月份70個大中城市中，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅比4月回落0.3個百分點，其中北京、上海和廣州按月分別上漲0.2%、0.3%和0.1%，深圳下降0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅較4月回落0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月由4月上漲0.2%轉為持平。

從二手住宅看，5月份，一線城市二手住宅銷售價格按月由4月上漲0.2%轉為下降0.4%，其中，北京、上海、廣州和深圳按月分別下降0.6%、0.8%、0.2%和0.1%；二、三線城市二手住宅銷售價格按月由4月持平分別轉為下降0.3%和0.2%。

5月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲1.7%和0.4%，漲幅較4月分別回落0.3和0.5個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲0.5%，漲幅比4月擴大0.3個百分點；二手住宅銷售價格按年下降2.1%，降幅比4月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降1.6%和3.3%，降幅比4月均收窄0.3個百分點。