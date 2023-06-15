中國經濟：5月社會消費品零售總額增幅遜預期

國家統計局公布5月份內地經濟表現。5月全國規模以上工業增加值按年增長3.5%，符預期，但低於4月份的增長5.6%；社會消費品零售總額按年增長12.7%，遜預估的升13.7%，4月份為18.4%。全國城鎮調查失業率為5.2%，與4月份持平。

今年1至5月份，規模以上工業增加值按年增長3.6%，預期為升3.9%；社會消費品零售總額按年增長9.3%，預期增9.6%；全國房地產開發投資按年下降7.2%，預期跌6.7%。

5月份發電6,886億千瓦時，按年增長5.6%，增速比4月份回落0.5個百分點，日均發電222.1億千瓦時。1至5月份，發電34,216億千瓦時，按年增長3.9%。

國家統計局表示，5月份國內經濟延續恢復態勢，轉型升級持續推進，但國際環境複雜嚴峻，國內結構調整壓力較大，經濟恢復基礎尚不穩固。下階段，要全面深化改革開放，着力恢復和擴大需求，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，把發揮政策效力、激發經營主體活力和穩定市場信心結合起來，鞏固經濟恢復向好的基礎，促進經濟實現質的有效提升和量的合理增長。