安本：美國第四季減息預期消失　價值股需求增

美國聯儲局6月維持利率不變，安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong指，聯儲局沒有在是次會議上加息，因為當局意圖是緩和加息步伐，這與聯儲局的最終利率有差異，聯儲局並暗示今年剩餘時間內將進一步加息共半厘。

他指，聯儲局將其國內生產總值(GDP)預期從增長0.4%上調至1%，預計今年經濟增長強勁。這也伴隨着對通脹的更大容忍度，因為其將2023年的核心個人消費開支(PCE)預期，從3.6%上調至3.9%，以支持放慢加息速度的期望。

他提到，市場目前的定價並未反映聯儲局發出的信號。目前市場顯示7月23日會議加息0.25厘的可能性為60%，9月23日幾乎可能不加息，今年第四季將可能減息。這與聯儲局表示將在現水平上進一步加息半厘不同。

展望方面，該行預計美國今年不會出現經濟衰退，並且隨着市場轉向反映聯儲局的指引，市場對今年第四季將會減息的預期將會消失。

在此背景下，該行預計美元將保持強勢，聯儲局進一步加息，以及市場對今年第四季減息的預期消失將支持美元。此外，考慮到潛在加息，該行預計會看到市場對價值股和周期性股票的需求增加。