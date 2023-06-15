郭家耀：港股萬九關有支持　滙豐中線看好

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局一如所料維持利率不變，但據最新利率點陣圖顯示，今年餘下時間仍有機會加息半厘，不過，2024至2025年預期減息幅度較原先增加。會後市場反應不一，隔晚美股三大指數個別發展。當中對息口敏感的科技股仍表現不俗，美債息衝高後回落，美元亦轉弱，均反映投資者對明年減息的憧憬。他補充，目前市場仍然期待內地加推經濟刺激政策，雖然大市成交未算配合，但港股維持平穩向上，後市有望再試兩萬關，支持位則在19,000點。

大行花旗指人行寬鬆政策，會損害內銀盈利。郭認為，內地經濟表現疲弱，進一步寬鬆貨幣政策無可避免，但板塊估值水平仍然偏低，且派息吸引，相信政策消息對股價壓力不大，仍可作為收息之選。