郭家耀：港股萬九關有支持 滙豐中線看好
2023年06月15日 10:32
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局一如所料維持利率不變，但據最新利率點陣圖顯示，今年餘下時間仍有機會加息半厘，不過，2024至2025年預期減息幅度較原先增加。會後市場反應不一，隔晚美股三大指數個別發展。當中對息口敏感的科技股仍表現不俗，美債息衝高後回落，美元亦轉弱，均反映投資者對明年減息的憧憬。他補充，目前市場仍然期待內地加推經濟刺激政策，雖然大市成交未算配合，但港股維持平穩向上，後市有望再試兩萬關，支持位則在19,000點。
滙豐控股(00005)簽署協議修改法國零售銀行業務的出售條款，預計損失高達27億美元。郭表示，滙控陸續退出非核心業務，顯示公司決心增加亞太市場業務比重，相信此決定是投資者樂見。另外，利率水平仍然高企，對銀行股息差收入亦有幫助。其股價最近表現不俗，雖然逼近60港元有一定阻力，但中線仍可平穩向上。
大行花旗指人行寬鬆政策，會損害內銀盈利。郭認為，內地經濟表現疲弱，進一步寬鬆貨幣政策無可避免，但板塊估值水平仍然偏低，且派息吸引，相信政策消息對股價壓力不大，仍可作為收息之選。