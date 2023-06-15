許繹彬：日本股市強勁　港股需要自強

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入「六絕月」後，全球股票市場均沒有出現「六絕」或「Sell in May and Go Away」，美國標指及納指更創下13個月新高；日本更「犀利」，創下33年新高；一直不起眼的南韓及台灣市場，也創下1年新高；較為遜色的港股暫時沒有出現「絕」的景況，在缺水及乾升的情況下，亦曾超越19,600點水平，總算有所安慰，可惜與20,000點仍有一段距離。

他表示，對比亞洲其他國家，港股的確較為差勁，要數亞洲之冠，定必是日經指數，就算點數只得3位數字的南韓指數，近日走勢亦相當凌厲，就連台灣加權指數，亦已升至17,000點以上。外間更認為台股點數直逼恒指，為何有這樣說法？因為恒指走勢在亞洲市場中一直滯後，有如慢步蝸牛；如從數據來看，單以2021年1月的恒指與日經相比，恒指當時約28,500點，日經當時只有約26,500點；但時至今日，日經已把恒指拋離近14,000點之多。

他解釋，出現此現象，除得到「股神」巴菲特加持及直接受惠於美股強勢外，日本在新冠疫情困擾全球時，其基建及刺激經濟措施上不但沒有停步，而且非常進取，當「疫戰」完結後，全球經濟重新啟動時，明顯見其成效，從而令國際投資者開始確認日本企業管治改革的正面影響。日本企業增加派息，加上在過去4年，公司回購量屢破紀錄，並在2023財政年度的3月再創新高，均令日股受維權對沖基金、日本投資者、日本企業，以及國際投資者密切關注。

他分析指，儘管中國內地市場在疫後重開，本應全球投資者均以中國為投資首選，但由於中美互相制裁的問題一直喋喋不休，投資者因而迴避政治風險的市場。正所謂「鷸蚌相爭，漁人得利」，中美制裁問題令部分高科技產品的生產線，流入一向以發展尖端科技見稱的日本、南韓及台灣等地，從而提升無限商機；加上日圓持續弱勢，均有利外地投資者於當地投資；在上述各項對症下藥振興經濟措施下，日本股市能創33年新高，並非浪得虛名。

筆者認為，如撇除股票因素，香港提出的刺激經濟方案，較為着重民生旅遊為主，暫未見有一些實質能刺激香港主要經濟命脈的股市及樓市措施，例如在股票市場提出削減印花稅，則能與其他特低或寬免印花稅的國家(如美國及日本)爭一日之長短；樓市方面撤辣或減辣以抗衡其他各國(如新加坡等)急促發展中的樓市；或為在港企業減稅以吸納更多人來港投資等，不過香港仍要自力更生。

談回港股，在人民幣仍持續在底位徘徊的情況下，北水力度相信在短期內仍難以改善，令成交萎縮的現象仍會持續，恒指會繼續窄幅上落或逐級而上；但恒指原來在漫不經意下，達到19,500點，原因相信是每日均有恒指成分板塊異動的情況，科技股跌，車股旅遊股則升；中特股三桶油跌，科技股則補上。