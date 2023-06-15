【高盛推介】聯儲局6月暫停加息 銀行股窄幅上落
2023年06月15日 11:41
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲公布6月議息會議結果，宣布6月暫停加息，符合市場預期。會議後美聯儲主席鮑威爾表示，減息時機應該是數年以後，市場亦預期及後可能將繼續加息。
滙豐控股周三(14日)重上60港元水平，升約0.3%，周四(15日)早段在60元窄幅上落。現報60.05元，無升跌。滙控公布，周三於英國及香港市場共回購439萬股，涉資約2.65億港元。
恒生銀行周三跌約1.1%，周四早段反彈後升幅收窄。現報112.8元，無升跌。中銀香港周三跌約1.2%，周四早段反彈後亦升幅收窄。現報24.1元，無升跌。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周五至本周三皆錄得資金流入，合共約190萬元。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約60萬元。
中銀方面，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約40萬元。
投資者如看好滙控，認購證方面的輕微價外選擇可留意高敏感度滙豐購(17153)。活躍條款選擇可留意高槓桿滙豐購(14070)。中年期選擇可留意滙豐購(15635)，時間值損耗較低。牛證方面可留意滙豐牛(62572)，與現價有約5元收回距離。
滙豐購17153，行使價65.55元，2023年10月24日到期，實際槓桿15.8倍，輕微價外、高敏感度。
滙豐購14070，行使價67.82元，2023年9月22日到期，實際槓桿18.0倍，活躍條款、高槓桿。
滙豐購15635，行使價63.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.3倍，中年期、時間值損耗較低。
滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率9.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
滙豐沽17062，行使價51.95元，2023年9月26日到期，實際槓桿12.6倍，行使價50元以上、20%以下街貨產品最高槓桿。
滙豐熊54159，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率10.7倍，高槓桿。
恒生購28225，行使價133.38元，2023年12月22日到期，實際槓桿12.5倍，中年期、低街貨。
中銀購17623，行使價26.61元，2023年11月24日到期，實際槓桿12.7倍，輕微價外、低街貨。
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