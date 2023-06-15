申萬宏源： 聯儲7月加息預期減弱　下半年美通脹韌性莫忽視

申萬宏源發表題為《美國通脹超預期下行可持續嗎？——5月美國CPI數據點評》的研究報告，美國聯儲局7月加息預期可能小幅減弱，但下半年美國通脹韌性不可忽視。

報告指，5月美國消費物價指數(CPI)凸顯3大特點，分別為能源降溫、租金按月回升、核心商品強勁，從而出現整體CPI低於市場預期，但核心CPI符合預期的情況，數據公布後美匯指數小幅回落。

展望2023年下半年，該行指，雖然5月美國通脹低於市場預期，但認為下半年美國通脹降溫可能放緩，3大因素包括油價、超額儲蓄及房租，可能導致美國CPI 2023年全年平均在約4.6%：其一、在服務消費持續恢復及供給偏緊下，全球油價中樞或將抬升，直接推升能源通脹和核心非耐用品通脹；其二、年內超額儲蓄持續保障美國居民消費——就業循環，耐用品通脹、核心非房租服務通脹下行或慢於市場預期；其三、租金通脹降溫或並非一帆風順，將迎階段性降溫，決定性拐點可能在第3季尾才能出現。

報告提到，海外經濟衰退預期致油價再度回落，下半年原油供需仍偏緊。汽車通脹延續反彈趨勢，下半年美國核心商品通脹韌性不可忽視。