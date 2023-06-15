【產經直播】聯儲局料年內再加息　股民仲要步步為營？

美國聯儲局一如預期按兵不動暫停加息，為15個月以來首次，但官員上調今年年底利率預期，根據最新點陣圖，年內或再加息半厘。隔晚美股三大指數個別發展，道指挫逾200點收市，結束6連升；納指則強勢未減，再創13個月高，科技股如英偉達(NVDA)、英特爾(INTC)齊齊收升逾4%，但聯儲局料年內繼續加息，納指升勢仲可維持幾耐？股民又有咩正反部署策略應對？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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