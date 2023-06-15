【產經直播】聯儲局料年內再加息 股民仲要步步為營？
2023年06月15日 12:34
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美國聯儲局一如預期按兵不動暫停加息，為15個月以來首次，但官員上調今年年底利率預期，根據最新點陣圖，年內或再加息半厘。隔晚美股三大指數個別發展，道指挫逾200點收市，結束6連升；納指則強勢未減，再創13個月高，科技股如英偉達(NVDA)、英特爾(INTC)齊齊收升逾4%，但聯儲局料年內繼續加息，納指升勢仲可維持幾耐？股民又有咩正反部署策略應對？
至於在港上市的科技股亦跑出，科指周四(15日)中午收市表現跑贏恒指。港交所下周一(19日)實施「港幣-人民幣雙櫃台」交易模式，當中不少隻為科技股，能否帶動成交，令科技股繼續炒上？不想錯過科技股升勢，「大包圍」追入南方東英恒生科技指數ETF(03033)係咪好選擇？恒指則相對失色，恒指高開218點後升幅收窄，表現暫難有突破？
聯儲局暗示下半年將進一步加息，加上美國原油庫存意外大幅上升，增加市場對需求的憂慮，油價一改日前升勢，隔晚紐約期油收報每桶68.27美元，跌1.7%；布蘭特期油收市跌1.47%，每桶報73.2美元。國際能源署降低明年全球原油需求增長預測，而且高盛及摩根大通亦下調油價預測，油價下行空間有幾大？股民宜吼位部署南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(07345)?
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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