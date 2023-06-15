經絡：個別銀行或追加P　拆息短期內挑戰5厘

美國聯儲局議息會議結束，宣布基準利率維持在5至5.25厘區間不變，是次為聯儲局15個月以來首次暫停加息。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，聯儲局自去年開始透過多次大手加息打擊通脹，美國最新5月份消費物價指數(CPI)已回落至4%，見逾2年新低。另外，美國債務上限問題暫時解決，並即將大舉發債，估計超過1萬億美元的發債潮將湧現，此舉或加劇銀行體系資金壓力，聯儲局因應將出現的信貸緊縮而暫停今月加息，符合市場預期。

不過他指，美國通脹率與目標2%仍有一段距離，加上美國就業增長強勁，失業率仍保持低位，議息會議後公布的點陣圖亦預示年底前還會再加息兩次。曹表示，不排除聯儲局最快於下月恢復加息，年內調頭減息機會亦不大，聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間。

香港方面，滙豐銀行同日宣布，最優惠利率(P)將維持不變，保留在目前5.75%的水平。曹表示，是次滙豐銀行宣布最優惠利率維持不變，相信是根據自身資金狀況以及公司策略等因素而作出此決定。現時市場普遍新造H按計劃的封頂息率保持約3.5厘，對比經絡按揭逾32年的平均按揭息率指數(MMI)4.87厘，息率屬正常水平。按息暫時不變，加上現時經濟逐步復常，近期銀行仍不斷調升按揭相關優惠吸客以爭取按揭業務，以上多個因素對本港樓按市場有正面支持作用。

另外，曹預計年內美國仍會加息以降低通脹，港美息口差距或將進一步擴寬，拆息仍會繼續維持高水平。本港今日1個月拆息(HIBOR)報4.75厘，已連升7個工作日，並且逾一個月處於4厘以上水平，料HIBOR短期內將挑戰5厘水平。在資金成本壓力續增下，銀行仍有追加最優惠利率的壓力，不排除有個別銀行根據自身資金成本而追加P，幅度約0.125厘。

曹表示，本港銀行未來將繼續密切注視市場動向而再作決定，有意置業人士亦要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。