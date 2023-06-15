中原按揭：年內按息上落不大　料仍處3.5厘水平

美國聯儲局凌晨宣布2023年第4次議息結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5至5.25厘，自去年3月展開加息周期以來連續10次加息後，為15個月以首次暫停加息，仍為美國聯邦基金利率16年來最高，符合市場預期。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，雖然美國預期下半年仍有機會加息，但相信美國最終仍會以下半年之通脹發展及經濟數字作判斷，加息對通脹影響滯後，但現時通脹已現回落勢頭，美國猛烈加息對經濟影響亦將逐步浮現，相信美國指下半年續加息仍存變數；姑勿論下半年是否仍會加息一至兩次，但加息期已近見頂，息率將於年內進入另一個橫行階段，息率將會維持一段時間，並估計於明年內或開始回落。

港息方面，王美鳳指出，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.75%不變，料其他銀行將陸續跟隨，市場按息將維持主要為3.5%水平。近日拆息在銀行體系結餘減少及息率正常化過程下回升，周四(15日)1個月港元拆息回升至4.75%，已與美息大幅拉近，由於短期內受半年結及半年企業派息等季節性因素影響，港元資金需求較大，拆息很大機會再升甚至高於美息，過往如去年底亦曾有類似情況，但在季節性因素後拆息將回落，而現時H按供樓人士因有P按封頂息保障，在最優惠利率不變下，按息仍會維持不變，供款不受影響。

對市場影響方面，王美鳳指出，是次本港加息周期較歷年溫和，截至現時美息累計加幅達 5厘，而港P累計加幅僅0.75厘，現時市場上最優惠利率主要處於5.75%及6%水平，較過往加息周期處偏低水平，姑勿論下半年美國是否仍會加息，但加息期已近見頂，息率將於年內進入另一個橫行階段，預期本港按息年內上落幅度不大，仍會處現時3.5厘附近水平。市場普遍預期是次溫和加息期已近見頂，令市場已撇除息率疑慮因素，而近月銀行樓按取態正面積極，並提高現金回贈令用家受惠，加上市場憧憬政府將進一步為首次置業人士放寬按揭成數比例，對樓市起正面支持作用。