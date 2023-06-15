【高盛推介】美團跑贏大市　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(14日)跌約0.5%，周四(15日)早段發力反彈。早上開市隨即重上130港元水平，高開約2.3%後升幅擴大，最高見132.3元的過去3周高位。現報132.1元，升約3.8%，升幅跑贏大市。據資料顯示，近日由美團科技全資持股的甘肅三快科技有限公司成立，經營範圍包括軟件開發、軟件銷售、信息系統集成服務等。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於周三獲資金轉向流初，有約140萬元。

觀察港股通資金流向，可見北水於周三繼續賣出美團，但金額較本周二少，錄得約3,500萬元資金淨賣出。

美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿4.9倍，行使價150元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。

美團購16484，行使價150.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.9倍，中年期，時間值損耗較低。

美團購17399，行使價148.98元，2024年4月25日到期，實際槓桿3.8倍，長年期。

美團牛65999，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比率8.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽15488，行使價112.7元，2023年8月28日到期，實際槓桿8.8倍，屬2個月以上最高槓桿產品之一。

美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率11.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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