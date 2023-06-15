道指期貨跌16點 圓匯跌至141
2023年06月15日 16:20
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美匯指數報102.71；港匯見7.8266；離岸人民幣(CNH)報7.1634；美元兌日圓報141.18；歐元處1.0838；英鎊報1.2667。金價報1,931.77美元。油價升0.2%，布油報73.40美元，紐油處68.44美元。比特幣見24,937美元。道指期貨跌16點。
焦點數據：
20:15 歐元區官方指標利率
20:30 美國申領失業救濟人數
20:30 美國5月出口物價
20:30 美國5月進口物價
20:30 美國6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數
20:30 美國5月零售銷售
21:15 美國5月產能利用率
21:15 美國5月工業生產
●聯儲局一如預期暫停加息，港股高開218點後保持升勢，午後買盤增加，恒生指數以接近全日高位收市，報19,828點，升420點或2.16%，一舉收復50天及250天線，並創一個月收市新高。https://reurl.cc/EoGqqv
-大家樂全年多賺4.2倍，末期息28仙。
-莎莎國際全年轉賺5824萬，不派末期息。
●內地5月經濟數據遜預期，但中國人民銀行下調中期借貸便利(MLF)利率穩經濟，滬深三大指數高收。滬綜指報3,252點，升23點或0.74%，成交額4,375億元人民幣。https://reurl.cc/kXXN5r
-中國經濟：5月社會消費品零售總額增幅遜預期。
-內地一線城市5月二手樓價按月下滑。
-人行開展2370億人幣MLF操作。
美息去向：
●新債王唱反調︰不信聯儲局短期內再加息，美股狂熱。
●畢馬威： 聯儲年內將進一步加息。
●安本：美國第四季減息預期消失，價值股需求增。
●申萬宏源：聯儲7月加息預期減弱，下半年美通脹韌性莫忽視。
香港利率：
●金管局余偉文：調整樓市逆周期管理措施仍需時觀察。
●金管局余偉文：6月底前港息較波動，高息環境持續。
●滙豐及中銀維持最優惠利率5.75厘不變。
●長實郭子威：美加息走向未明，樓市觀望更濃厚。
●中原陳永傑：二手樓市低迷，宜放寬按揭。
●美聯布少明：二手交投悶局維持，短期樓價或輕微下調。
●經絡：個別銀行或追加P，拆息短期內挑戰5厘。
●中原按揭：年內按息上落不大，料仍處3.5厘水平。
●廖偉強：加息暫緩，六月下旬樓市或向好。
●金管局傳促本港銀行接受加密貨幣交易所為客戶。
外地經濟：
●日本央行議息前Yen跌至7個月低位。
●安聯：日本央行6月或按兵不動。
●澳洲5月失業率降至3.6%。
●降溫措施效果微，新加坡住宅銷售飆至一年來最高。
油價：
●IEA：印度快將取代中國，成石油最大需求增長點。
●摩通跟隨高盛降油價預測，減產恐未能平衡供需。
企業消息：
●加拿大媒體Bell裁減1300職位。
●花旗上半年裁員5000人，次季涉1600名員工。