道指期貨跌16點 圓匯跌至141

美匯指數報102.71；港匯見7.8266；離岸人民幣(CNH)報7.1634；美元兌日圓報141.18；歐元處1.0838；英鎊報1.2667。金價報1,931.77美元。油價升0.2%，布油報73.40美元，紐油處68.44美元。比特幣見24,937美元。道指期貨跌16點。

焦點數據：

20:15 歐元區官方指標利率

20:30 美國申領失業救濟人數

20:30 美國5月出口物價

20:30 美國5月進口物價

20:30 美國6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數

20:30 美國5月零售銷售

21:15 美國5月產能利用率

21:15 美國5月工業生產

-大家樂全年多賺4.2倍，末期息28仙。

-莎莎國際全年轉賺5824萬，不派末期息。

-中國經濟：5月社會消費品零售總額增幅遜預期。

-內地一線城市5月二手樓價按月下滑。

-人行開展2370億人幣MLF操作。

美息去向：

●新債王唱反調︰不信聯儲局短期內再加息，美股狂熱。

●畢馬威： 聯儲年內將進一步加息。

●安本：美國第四季減息預期消失，價值股需求增。

●申萬宏源：聯儲7月加息預期減弱，下半年美通脹韌性莫忽視。

香港利率：

●金管局余偉文：調整樓市逆周期管理措施仍需時觀察。

●金管局余偉文：6月底前港息較波動，高息環境持續。

●滙豐及中銀維持最優惠利率5.75厘不變。

●長實郭子威：美加息走向未明，樓市觀望更濃厚。

●中原陳永傑：二手樓市低迷，宜放寬按揭。

●美聯布少明：二手交投悶局維持，短期樓價或輕微下調。

●經絡：個別銀行或追加P，拆息短期內挑戰5厘。

●中原按揭：年內按息上落不大，料仍處3.5厘水平。

●廖偉強：加息暫緩，六月下旬樓市或向好。

●金管局傳促本港銀行接受加密貨幣交易所為客戶。

外地經濟：

●日本央行議息前Yen跌至7個月低位。

●安聯：日本央行6月或按兵不動。

●澳洲5月失業率降至3.6%。

●降溫措施效果微，新加坡住宅銷售飆至一年來最高。

油價：

●IEA：印度快將取代中國，成石油最大需求增長點。

●摩通跟隨高盛降油價預測，減產恐未能平衡供需。

企業消息：

●加拿大媒體Bell裁減1300職位。

●花旗上半年裁員5000人，次季涉1600名員工。