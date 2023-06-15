道指期貨跌16點　圓匯跌至141

2023年06月15日 16:20
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    美匯指數報102.71；港匯見7.8266；離岸人民幣(CNH)報7.1634；美元兌日圓報141.18；歐元處1.0838；英鎊報1.2667。金價報1,931.77美元。油價升0.2%，布油報73.40美元，紐油處68.44美元。比特幣見24,937美元。道指期貨跌16點。
    焦點數據：
    20:15 歐元區官方指標利率
    20:30 美國申領失業救濟人數
    20:30 美國5月出口物價
    20:30 美國5月進口物價
    20:30 美國6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數
    20:30 美國5月零售銷售
    21:15 美國5月產能利用率
    21:15 美國5月工業生產
    ●聯儲局一如預期暫停加息，港股高開218點後保持升勢，午後買盤增加，恒生指數以接近全日高位收市，報19,828點，升420點或2.16%，一舉收復50天及250天線，並創一個月收市新高。https://reurl.cc/EoGqqv
    -大家樂全年多賺4.2倍，末期息28仙。
    -莎莎國際全年轉賺5824萬，不派末期息。
    ●內地5月經濟數據遜預期，但中國人民銀行下調中期借貸便利(MLF)利率穩經濟，滬深三大指數高收。滬綜指報3,252點，升23點或0.74%，成交額4,375億元人民幣。https://reurl.cc/kXXN5r
    -中國經濟：5月社會消費品零售總額增幅遜預期。
    -內地一線城市5月二手樓價按月下滑。
    -人行開展2370億人幣MLF操作。
    美息去向：
    ●新債王唱反調︰不信聯儲局短期內再加息，美股狂熱。
    ●畢馬威： 聯儲年內將進一步加息。
    ●安本：美國第四季減息預期消失，價值股需求增。
    ●申萬宏源：聯儲7月加息預期減弱，下半年美通脹韌性莫忽視。
    香港利率：
    ●金管局余偉文：調整樓市逆周期管理措施仍需時觀察。
    ●金管局余偉文：6月底前港息較波動，高息環境持續。
    ●滙豐及中銀維持最優惠利率5.75厘不變。
    ●長實郭子威：美加息走向未明，樓市觀望更濃厚。
    ●中原陳永傑：二手樓市低迷，宜放寬按揭。
    ●美聯布少明：二手交投悶局維持，短期樓價或輕微下調。
    ●經絡：個別銀行或追加P，拆息短期內挑戰5厘。
    ●中原按揭：年內按息上落不大，料仍處3.5厘水平。
    ●廖偉強：加息暫緩，六月下旬樓市或向好。
    ●金管局傳促本港銀行接受加密貨幣交易所為客戶。
    外地經濟：
    ●日本央行議息前Yen跌至7個月低位。
    ●安聯：日本央行6月或按兵不動。
    ●澳洲5月失業率降至3.6%。
    ●降溫措施效果微，新加坡住宅銷售飆至一年來最高。
    油價：
    ●IEA：印度快將取代中國，成石油最大需求增長點。
    ●摩通跟隨高盛降油價預測，減產恐未能平衡供需。
    企業消息：
    ●加拿大媒體Bell裁減1300職位。
    ●花旗上半年裁員5000人，次季涉1600名員工。