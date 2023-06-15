【產經直播】港股重上兩萬點無難度？
2023年06月15日 16:47
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美國聯儲局暫停加息，加上人民銀行下調中期借貸便利(MLF)，市場憧憬內地放水，港股周四(15日)午後愈升愈有，恒指以近全日最高位收市，收升420點，報19,828點，成交增至1,214億元。恒指挑戰重上兩萬點無難度？不過內地5月經濟數據均遜預期、人民幣續貶值的因素，會否拖港股後腿？
對息口敏感的科技股向上，龍頭ATM合力撐市，美團(03690)爆上7%；阿里巴巴(09988)升近半成；騰訊(00700)升2%過外，單是3隻股份便貢獻恒指205點，而科指亦5連升，科技股仲有向上空間？
內地下調MLF利率，加上內地首5月商品房銷售額達4.98萬億元人民幣，按年增8.4%，帶動內房股做好，其中華潤置地(01109)更連升4日，收市升近3%；而融創(01918)清盤呈請獲頒令撤銷，股價曾抽升近一成。內房板塊積弱多時，有望迎來反彈浪？
至於美股方面，隔晚三大指數個別發展，道指向下，但標指及納指續創13個月新高。雖然聯儲局6月議息暫停加息，但根據聯儲局最新利率點陣圖，今年或再加息半厘。納指已累積不少升幅，再上空間有限？
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