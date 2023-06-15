花旗：美國加息周期已完　美股估值較高　宜注意風險

美國聯儲局最新決定暫停加息，但指出不排除下半年仍有加息可能。花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程表示，美國此輪的加息周期已經完結，並有機會在今年底或明年步入減息周期，又指隨着推通脹上升的最大元兇房租在去年見頂，料今年夏天東西岸房租將出現明顯回落，加上現時亦無地方政府危機，而美國通脹已回落到聯儲局利率以下，意味着聯儲局毋須加息也可以維持高位實際政策利率。

彭程指，美國利率見頂，加上經濟有走弱迹象，美元料會轉弱，而以往幾次美元弱勢下，環球股市普遍向好，其中中國股市最為突出，又指較看好中國股市表現，相信估值便宜會為投資者帶來投資機會。

至於美股方面，彭程指今年至今的升浪由幾隻超大型科技股引領，惟提醒目前美股估值較高，須注意下半年周期風險，有選擇性地增持高質量中小型股，建議增加生成性人工智能相關股票。

談及內地經濟走向，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，投資和出口嚴重落後，無論是宏觀、產業、市場政策都無一能跟上，房地產行業仍處於深度衰退，認為雖然經濟重開已實現，但政策支持乏力，要待中央推出更具效力的刺激政策。

近日，日股屢創新高，彭程表示，看好今年日股表現，又指自今年3月底以來有600億美元流入日股，但提醒日股短期升幅甚多，或會有調整壓力。