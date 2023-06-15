GUM：強積金5月表現續弱　總資產跌穿1.1萬億

GUM公布強積金市場佔有率報告，強積金總資產比上個月下跌2.6%，跌穿1.1萬億港元水平，至1.08萬億元。業界龍頭首3位依次為宏利(27.3%)、滙豐(17.6%)及永明(11.1%)。

2023年初至今，宏利錄得最高市佔率增長達0.32%，主要是受投資回報所帶動(影響達 0.3%)。永明則錄得最大的市佔率流失達0.2%，主要受投資回報拖累(影響達0.34%)。

強積金資產轉換方面，GUM策略及分析師雲天輝指，5月份成員操作較為進取，將資產由保守基金和保證基金(流出合計約16.5億元)轉移至北美/歐洲股票基金以及核心累積基金(流入合計約17億元)。北美/歐洲股票基金年初至今回報亮麗達雙位數，為股票基金之首，估計是吸引投資者持續買入的原因。

雲續指，雖然美國聯儲局於6月份議息會議中維持利率不變，但主席鮑威爾在隨後的記者會上表示，幾乎所有委員都認為，今年再加息幾次是合適的做法。而德國連續兩季經濟下滑已符合技術定義的經濟衰退，為近幾個月來歐元區累積的經濟情況增添憂慮。GUM建議投資者應要作出合適的資產配置去平衡風險與回報。