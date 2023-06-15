RSM︰IFRS可持續披露準則對港上市公司影響有限

國際財務報告準則基金會(IFRS Foundation)成立的國際可持續準則(ISSB)，近年積極推動有關環境、社會和理(ESG)的統一報告準則，其倡議的「國際財務報告可持續披露準則第1號(S1)及第2號(S2)預料將於2024年1月生效。

羅申美會計師事務所(RSM)香港環境社會及管治諮詢及風險諮詢服務部高級經理麥盈康認為，該準則的關鍵是整合並簡化複雜的非財務報告狀況。

他又指出，由於香港交易所已有既定的ESG信息披露要求，實施國際財務報告可持續披露準則不會對香港上市公司產生重大影響，因為上市公司多數已建立了ESG數據收集系統相關的管理團隊和委員會。然而，非財務報告在香港及其他地區的非上市公司、機構和政府部門當中仍不常見。為充份應對國際財務報告可持續披露準則以及未來非財務報告標準的推行，中型企業的董事會必須更加關注ESG中的「管治」部分。這將為國際財務報告準則和未來的ESG報告規定設定基調，使其在企業模式中得到整合和應用。

他說︰「新準則將有助各行業和企業披露具可比性、連貫性和可檢驗性的可持續性表現資訊，從而滿足投資者和金融市場的需求。隨着ESG的報告要求和框架不斷發展，我們或將看到一套全球化、統一及透明的可持續性ESG報告準則出現。」