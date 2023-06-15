莎莎國際：生意倘持續好轉　有機會恢復派息

（左起）莎莎國際副主席郭羅桂珍、主席及行政總裁郭少明、首席財務總監及執行董事何榮輝。

他續說，今年投資預算已接近9,000萬元，除了為現有店舖翻新及擴充新舖預留5,700萬元，集團還希望增加資訊科技(IT)的投入。

他又說，本財年第一財季增長勢頭仍能夠維持，盈利重鎮港澳市場第一財季營業額按年增長約51.2%，與上財年第四季表現相若，對此感到開心。旅客生意逐步恢復，目前香港旅客生意佔香港市場比重已回升至約36%；若計及澳門，旅客生意佔港澳市場約47%。

隨着中港兩地通關，郭氏說，計劃在第一財季於香港旅客區開兩家舖，分別位於尖沙咀星光大道及廣東道，還計劃在民生區開一家新舖。對比疫情前，集團港澳遊客區店舖減約半，希望未來加快步伐在旅客區開舖，沒有定下實際目標，主要視乎旅客恢復情況、租金及人手供應，未來還會繼續在民生區開舖。

他說，中港通關後，主要遊客區尤其是尖沙咀的生意特別好，其次是銅鑼灣及中環。另他指，租金佔生意額比重於上財年第四季降至約11%，與過去比較算是恢復至正常水平。

他表示，消費券當然對業績帶來幫助，特別是派發首7日對銷售幫助明顯，但當局因為環境太差才會派發消費券，他說不希望將來再有消費券。