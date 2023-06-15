香港整體甲級商廈租值連挫3年　跌穿2013年水平

2022年香港整體甲級寫字樓租值跌穿2013年水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，整體甲廈租值指數自2019年的高位回落，連跌3年累跌約23.7%，其中超甲級挫約21.8%，甲級則跌約26.7%。以致2022年的整體、超甲級及甲級寫字樓租值全部均較2013年為低，分別低約4.6%、約0.3%及約10.8%。

上述有關統計選取33個超甲級及甲級指標寫字樓的差餉租值統計，於2013年至2019年的估值年度，整體寫字樓的租值持續向升，6年間累升約25.1%，當中超甲級商廈升約27.5%，甲級則漲約21.7%。

至於33個指標寫字樓中，佔24個2022年的租值低於2013年水平，佔比約72.7%。去年26個甲級指標寫字樓的差餉租值比2013年跌約10.8%。其中港島區2013年至2019年曾升約23.3%，其後3年卻跌約27.7%，故去年租值比2013年低約10.9%。九龍區同類租值升跌幅相對較小，於上述6年間累升約15.5%，其後3年回落約22.4%，2022年租值比2013年低約10.4%。

按分區甲級指標寫字樓分析，2013年至2019年間升幅最大為中環，累漲約32.5%，其後3年跌幅亦是最高，跌約28.8%，而去年租值則較2013年低約5.6%。此外，尖沙咀西部2022年的租值亦比2013年下跌約6.9%。其餘4區跌幅皆超過一成，上環及金鐘分別挫約13.4%及約14.6%，灣仔與尖沙咀東部則跌約10.9%與約12.0%。

此外，以甲級指標寫字樓計，2019年至2022年中環美國銀行中心的租值跌幅是各指標物業中最大，跌幅約35.3%，拖累2022年租值比2013年低約23.7%。而金鐘力寶中心租值在該3年累跌約29.2%，去年租值比2013年低約24.7%。

另外，近年超甲級商廈租值跌幅較小。去年7個超甲廈租值與2013年僅輕微下跌，當中，中環長江集團中心2013年至2019年的租值升幅跑贏其他同類物業，上升約42.5%，雖然2020年至2022年約3年已累跌約25.3%，但去年租值仍比2013年高出約6.5%。

而九龍站環球貿易廣場及中區國際金融中心於上述6年間的租值升幅達約三成以上，惟其後3年同樣跌逾兩成，不過，兩座高廈去年租值仍高於2013年水平，分別高約5.6%及5%。中環置地廣場該6年間租值只升約7.3%，其後大幅下跌約19.6%，導致2022年租值比2013年低逾一成，跌約13.8%。