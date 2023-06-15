大家樂承認有加價壓力　惟只會加1至2蚊

他強調，由於暑假一向是消費及生意高峰，冀提高稍後的暑假檔期收入，尤其是夜市表現，因其對比疫情前生意仍落後得最勁，但單價卻較早午餐高，故提升夜市消費直接帶動集團整體生意及毛利表現。

至於今年港府將立例走塑，他透露或研究外賣增設附加價，與現時酒樓餐廳的收費類近，因環保物料製造的外賣容器成本較塑膠貴一倍以上，但要視乎客人反應。

被問到今年續租情況，他則對此予以信心，但認為租金只維持在3年前水平，看不到租金下跌，而本港開新店步伐則因人手短缺及裝修成本上升而抱審慎態度。

派息方面，羅指全年派0.38元「未及2018年至2019年派0.8元的一半」，但因應現時本港及國內生意復甦勢頭不俗，加上現金流強勁，所以適宜加大派息。

至於人手短缺問題，他指「吓吓以雙位數加薪留人根本負擔不起」，集團毛利率亦僅介乎低至中單位數，所以只可盡量精簡餐單等，會積極考慮港府的「輸入外勞」措施。

另活力午餐方面，他指隨2月初開學每日須處理逾10萬個飯盒，較疫情期間多2至3倍，坦言新學年的續約略有壓力，料會損失10至20%飯盒數量，將以不同行動重建家長及學校信心。