經絡按揭轉介：次季樓市交投回軟　料按保數字或有所回落

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，2023年5月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為3,791宗及210.68億元，較4月份的4,010宗及224.13億元減少219宗及13.45億元，宗數及金額均創4個月新低。2023年5月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,903宗及106.47億元，較4月份的1,406宗及75.84億元增加497宗及30.63億元，宗數及金額均創9個月新高；平均新取用按保貸款金額為559萬元，按月增加20萬元。

2023年首5個月新批出按保貸款宗數及金額為21,289宗及1,179.81億元，比去年同期的20,442宗及1,203.68億元，分別增加847宗及減少23.87億元，金額創近3年的首5個月新低。今年首5個月新取用按保貸款宗數及金額為7,005宗及389.12億元，比去年同期6,895宗及389.57億元，分別增加110宗及減少4,500萬元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，5月份新取用按揭保險數字按月大升，相信仍反映首季尾樓市交投。然而第二季本港樓市受環球經濟及加息等因素影響，成交宗數減弱下，料次季按保數字將會有所回落。