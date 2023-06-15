內地經濟增速放緩　大新料人行將下調LPR以加強逆周期調節

內地主要經濟數據普遍增速均有所放緩，房地產仍是復甦環節中較弱部分。大新銀行經濟研究及投資策略部表示，5月零售銷售按年增長自上月的18.4%放緩至12.7%，不過仍保持雙位數增長，復甦動力保持相對強勁，其中餐飲收入按年大幅上升35.1%，汽車類消費亦上升24.2%。

供應面方面，5月工業生產增長放緩至3.5%，遠不及服務業生產11.7%的按年增長。5月城鎮調查失業率維持在5.2%不變，惟16至24歲青年失業率升至20.8% 的有紀錄新高。

人民銀行下調一年期中期借貸便利(MLF)利率10個基點至2.65%，是去年8月以來第一次下調。由於第二季主要經濟數據顯著轉弱，加上社會融資增長放緩，主要商業銀行近期紛紛下調存款利率，人民銀行也調低逆回購操作和短期常備借貸便利等利率10個基點，因此今次下調重要性較高的中期借貸便利利率並不令市場意外，預料下周二公布的貸款市場報價利率(LPR)也會相應下調，亦符合人行行長易綱上周表示要加強逆周期調節的說法。

整體而言，內地零售及服務業復甦相對強勁，但被工業活動疲弱、出口需求減少及房地產投資乏力所局部抵銷，加上外圍經濟（特別是製造業）普遍出現疲態，認為下半年內地經濟復甦將遇上挑戰。同時，銀行間利率近月已有所下降，反映流動性保持充裕，減息10基點對整體經濟的刺激作用或有限。由於去年基數較低，預料內地今年經濟增長仍有機會達到5.5%。