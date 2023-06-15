心急業主劈價求售 東涌一房鬆綁即平手沽貨

二手市靜，部分心急業主願意損手出貨。東涌東環一房單位，累減60萬元，以3年前購入價540萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨37座中層1室，實用面積約614方呎，三房間隔，以900萬元成交，呎價約14,658元，新買家為用家。

●中原趙必祥透露，西半山殷榮閣高層B室，實用面積約946方呎，套三房間隔，享維港海景，放盤時叫價2,550萬元，最新以2,488萬元易手，呎價約26,300元。

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九龍區

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨8期百老匯街132號高層A室，實用面積約663方呎，兩房間隔，3月開價850萬元，減至770萬元成交，呎價約11,614元。

●美聯劉念滿表示，長沙灣星匯居2座低層A室，實用面積約591方呎，三房間隔，減價30萬元，獲換樓客以910萬元承接，呎價約15,398元。

●美聯阮培華稱，九龍塘龍景樓頂層連天台戶，實用面積約1,371方呎，吸引用家承接，連車位成交價2,420萬元，呎價約17,651元，較1997年底購入價帳面獲利970萬元。

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新界區

●中原王文彬表示，東涌東環5B座低層3室一房戶，實用面積約408方呎，累減60萬元，獲上車客以540萬元承接，呎價約13,235元，原業主持貨約3年帳面平手沽貨，需蝕使費。

●中原柯勇表示，將軍澳6月暫僅錄58宗二手買賣，按月跌約28%，新都城2期2座中低層B室，實用面積約363方呎，以618萬元易手，呎價約17,025元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山6月暫錄約30宗二手買賣，按月少約兩成，銀湖．天峰6座中層A室，實用面積約1,564方呎，望海景，開價約2,000萬元，減至以1,833萬元易手，呎價約11,720元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山銀湖‧天峰5座中層C室，實用面積約551方呎，兩房間隔，放盤兩個月，叫價920萬元，累減12萬元，以908萬元成交，呎價約16,479元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山居屋錦泰苑L座高層5室，實用面積約526方呎，未補價第二市場叫價535萬元，放盤1年，減價至495萬元沽出，呎價約9,411元。

●美聯賴嘉敏指，大埔新峰花園2座低層E室，實用面積約745方呎，套三房間隔，先前以750萬元放售，反價至763萬元，獲外區換樓客承接，呎價約10,242元。

●中原劉德興表示，粉嶺牽晴間6月暫錄約5宗買賣，屋苑2座中層E室，實用面積約384方呎，兩房間隔，開價約495萬元，議價後售471萬元，呎價約12,266元。

●利嘉閣黃靜顏指，上水居屋旭埔苑C座低層3室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價的290萬，降至286.8萬元成交，呎價約5,253元。

●美聯翟安暉稱，元朗Grand YOHO第2座中層D室，實用面積約521方呎，套兩房間隔，以930萬元放售，多次減價後獲外區換樓客以868萬元承接，呎價約16,660元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天富苑A座高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，減價20萬元，獲區內公務員綠表客於未補價第二市場以438萬元購入，呎價約6,738元。

●中原陳智生稱，屯門區6月錄約60宗二手買賣，邁亞美海灣4座中層F室，實用面積約466方呎，有裝修，上月初開價540萬元，區內上車客以498萬元承接，呎價約10,687元，低估價約2至3%。

●利嘉閣許喜龍指，荃灣翠豐臺3座低層G室，實用面積約446方呎，兩房間隔，享海景，開價710萬元，最終以686萬元易手，呎價約15,381元。

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