大西北成蝕讓重災區！屯門半新盤4年損手近百萬沽

息口仍未見頂，後市有隱憂，當中新供應較多地區，二手樓價壓力更大，並頻現蝕讓成交。屯門上源有套三房單位，減價至796萬元易手，原業主持貨約4年帳蝕近百萬元。元朗Grand YOHO兩房單位最新成交價，更比約7年前購入價帳面仍低近18萬元。

近年屯門掃管笏有多個新盤推出，區內部分二手樓趁辣招期滿後轉手，拖累樓價仍未「返家鄉」。晉誠地產胡卓輝表示，如上源1A座低層E室，實用面積約788方呎，早前開價850萬元，減價54萬元，獲同區租客購入自用，呎價約10,102元。原業主於2019年7月以894萬元購入，物業帳面貶值約11%。

新界西北新盤開售搶客，本月元朗二手交投量按月跌逾40%，區內Grand YOHO月內連錄至少兩宗貶值成交。美聯馮根明稱，該盤1座高層E室，實用面積約523方呎，原先開價900萬元，減價至858萬元沽出，呎價約16,405元。據了解，同類型單位上月做價仍達880萬元，而原業主於2016年以875.8萬元購入，帳面蝕17.8萬元。

中原陳智生指，屯門邁亞美海灣4座中層F室，實用面積約466方呎，有裝修，上月初開價540萬元，減至498萬元獲同區上車客承接，呎價約10,687元，低估價約2至3%。