新盤蜂擁推出！ 啟德項目蓄勢待發　鴨脷洲盤足額認購

市區新盤蜂擁推出，除了單幢盤之外，啟德有大型項目亦蓄勢待發，將於日內上載樓書。鴨脷洲項目亦已錄足額認購。

●啟德HENLEY PARK擬日內上載樓書

●屯門兆康NOVO LAND第2A期次輪截收5,199張入票

●鴨脷洲弦岸錄足額入票

●大埔白石角朗濤連花園戶售2,623萬元

●西半山Pokfulam Peak洋房3.2億新高價沽

盈信控股發展的西半山Pokfulam Peak相隔近4年半後再錄成交，項目薄扶林道92D號屋，單位實用面積4,220方呎，平台面積191方呎，而天台面積1,012方呎，並連338方呎庭院，以3.2億港元連兩個車位登記售出，平均呎價約75,829元。是次成交價及呎價均為項目新高。

●大埔白石角雲滙第1期周日起招標賣兩伙三房

●屯門恆大·珺瓏灣第1期連錄兩宗成交 共涉1,934萬

●元朗Grand YOHO第二期周日起招標賣3伙

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累沽450宗終止交易