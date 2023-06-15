新盤蜂擁推出！ 啟德項目蓄勢待發 鴨脷洲盤足額認購
2023年06月15日 22:05
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市區新盤蜂擁推出，除了單幢盤之外，啟德有大型項目亦蓄勢待發，將於日內上載樓書。鴨脷洲項目亦已錄足額認購。
●啟德HENLEY PARK擬日內上載樓書
恒基地產(00012)旗下啟德HENLEY PARK，周四(15日)公布將於日內上載樓書，會短期內開價及開放示範單位。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤由兩座高座GRAND HENLEY及4座低座住宅大樓EDEN組成，提供740伙。首批將主力發售涉80伙的低座單位，戶型涵蓋一房及三房，囊括16個花園特色戶。該盤定價會參考啟德樓盤。其中，同系毗鄰的THE HENLEY迄今已售出583伙，套現約62.3億港元，平均成交呎價約28,229元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期次輪截收5,199張入票
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，次輪銷售已於周四(25日)晚上8時截票。發展商公布，經核數後次輪銷售最終接獲5,199張入票，當中包括64票為代理入票。按周六(17日)即將發售223伙計，最終超額認購逾22倍。新地代理總經理陳漢麟指，目前A組的大手或三房買家的票源佔約兩成，對次輪銷情有信心。
●鴨脷洲弦岸錄足額入票
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，自日前推出首張價單後，周四(15日)公布已接獲逾50張入票，亦即已錄足額認購。該公司地產部助理總經理陳慶光表示，該盤的客源佔七成屬買家，其餘為投資者，將視乎周末的市場反應再考慮會否加推。該盤最新聯同美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供置業及按揭優惠。
●大埔白石角朗濤連花園戶售2,623萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周四(15日)透過招標以2,623.5萬元購出連花園特色戶，使月內交投量增至5宗，總成交金額逾1.4億元。上述最新成交單位為第7A座地下B室，實用面積1,325方呎三房，連472方呎花園，呎價為19,800元。連同其他成交計，該盤於6月上半月接連透過招標沽出2伙地下連花園特色戶及3伙三房單位。
●西半山Pokfulam Peak洋房3.2億新高價沽
盈信控股發展的西半山Pokfulam Peak相隔近4年半後再錄成交，項目薄扶林道92D號屋，單位實用面積4,220方呎，平台面積191方呎，而天台面積1,012方呎，並連338方呎庭院，以3.2億港元連兩個車位登記售出，平均呎價約75,829元。是次成交價及呎價均為項目新高。
●大埔白石角雲滙第1期周日起招標賣兩伙三房
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第1期，將於周日(18日)招標發售兩伙三房戶，包括第1座19樓A1室及相鄰的1座19樓A2室，實用面積分別為953及932方呎，招標期截至今年12月31日。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期連錄兩宗成交 共涉1,934萬
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，周四(15日)連沽兩伙，共涉1,934.37萬元。包括2座3樓C室，實用面積796方呎，三房連儲物室間隔，成交價978萬元，呎價約12,286元。
●元朗Grand YOHO第二期周日起招標賣3伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，推出2伙連平台特色戶及1伙四房單位於周日起招標出售。包括3座6樓A室兩房，實用面積515方呎連127方呎平台，毗鄰的3座6樓B室三房，實用面積613方呎連356方呎平台。另有5座22樓C室，實用面積1,186方呎，採四房連儲物室間隔。招標期截至今年12月31日，期間每日招標截標。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累沽450宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後至今累計錄得約450宗終止買賣個案，佔成交量846宗逾53%。最新個案為8B座59樓D室，為實用面積472方呎的兩房戶，原本於2021年6月以1,118.8萬元沽出，當時呎價約23,703元，惟交易已於周四(15日)終止。