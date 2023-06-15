美亞控股遭資金挪用等指控　董事會設調查委員會處理

(i) 該公司由一名個人(「指稱控制人」)透過多名替代人及執行董事兼董事會主席李國樑控制，而指稱控制人操縱該公司之股份交易；

(ii) 指稱控制人挪用該公司資金合共2.05億港元作自用；

(iii) 指稱控制人拖欠一家公司的借款(該公司其後於借款後被該公司收購並成為附屬公司)，因此由於缺乏資金，導致該公司所持有於中國月堂村的更新項目的進度延誤；及若干董事及該公司之公司秘書故意拖延召開董事會會議。

對上述指稱，該公司董事會回應如下：

根據對該等指稱之初步評估、該公司現時可得之記錄及據董事作出一切合理查詢後所深知，董事會大部分成員(包括獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，惟不包括周先生及陳先生)認為該等指稱毫無根據且缺乏基礎。考慮到周先生及陳先生之異議意見，全體董事會成員(包括周先生及陳先生)於二零二三年五月二十三日舉行之董事會會議上決定：

(i) 成立獨立調查委員會，由全體獨立非執行董事，即劉國雄、陳振傑及陸建平組成，以就(其中包括)(a) 該等指稱；以及(b)周先生及陳先生所指稱之事項或引致彼等不同意見之關注事項之真實性進行內部調查；及(ii) 其後將委任一名獨立調查員對上述事項進行調查。

董事會大部分成員(包括獨立非執行董事，惟不包括周先生及陳先生)亦認為，所提出之該等指稱對該集團之營運並無重大不利影響。