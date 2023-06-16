道指高收428點　油價升逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.79%，報102.13；港匯見7.822；離岸人民幣(CNH)報7.1207；美元兌日圓處140.24；歐元報1.0946，英鎊報1.2786。金價處1,958.88美元。布油報75.63美元，紐油報70.64美元。比特幣升1.7%，報2.55萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指收報34,408點，升428點或1.26%；標指收報4,425點，升53點或1.22%；納指收報13,782點，升156點或1.15%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,964點，升136點。

●6月恒生指數夜期收報19,951點，升138點，高水122點，成交20,267張。

●紐約期油收報每桶70.62美元，升2.35美元或3.44%；倫敦布蘭特期油收報每桶75.67美元，升2.47美元或3.37%。

●紐約期金收報每安士1,970.7美元，升1.8美元或0.09%。

●英國富時100指數收報7,628點，升25點或0.34%；德國DAX指數收報16,290點，跌20點或0.13%；法國CAC指數收報7,280點，跌37點或0.51%。

●歐洲央行一如市場預期加息0.25厘，令主要再融資操作利率升至4厘。

●中國4月減持美國國債，日本再增393億美元。

●美國上周首領失業救濟26.2萬人，多於市場預期。

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