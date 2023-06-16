和黃醫藥與武田治療直腸癌藥物上市許可申請獲歐洲EMA確認

呋喹替尼是一種高選擇性、強效的口服血管內皮生長因子受體(VEGFR)-1、-2及-3抑制劑。倘若獲得批准，呋喹替尼將成為歐洲首個且唯一獲批用於治療經治轉移性結直腸癌的針對全部三種VEGF受體的高選擇性抑制劑。

在此次確認前，美國食品及藥物管理局(FDA)已於2023年5月25日受理新藥申請並授予優先審評，處方藥用戶付費法案(PDUFA)目標審評日期為2023年11月30日。此外，向日本醫藥品和醫療器械局(PMDA)的新藥上市申請亦計劃於2023年提交。呋喹替尼目前已於中國獲批以商品名愛優特®(ELUNATE®)上市。

另外，和黃醫藥宣布，呋喹替尼(fruquintinib)治療經治轉移性結直腸癌的FRESCO-2 III期研究結果於《刺針(The Lancet)》發表。文章表明FRESCO-2研究顯示呋喹替尼降低經治轉移性結直腸癌的死亡風險達34%(0.66 HR)。