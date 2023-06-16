【高盛推介】阿里巴巴創近兩個月新高 輪證點揀？
2023年06月16日 10:57
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(15日)反彈，升約4.5%，周五(16日)開市隨即突破90港元水平，最高見90.95元，突破近兩個月高位。現報90.75元，升約2%。有報道指，阿里旗下天貓業務，已在西班牙實行試驗項目，並將擴展至整個歐洲。此外，阿里將於下周一(19日)增設公司人民幣櫃台。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於本周三錄得約130萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約90萬元。
投資者如看好，認購證方面的低面值選擇可留意高槓桿阿里購(15017)。中年期選擇可留意阿里購(29321)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(66000)，遠牛選擇可留意阿里牛(66165)，與現價有約10及20元收回距離。
阿里購15017，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿7.1倍，低面值、高槓桿。
阿里購29321，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.1倍，中年期、時間值損耗較低。
阿里牛66000，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率7.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率6.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽16258，行使價77.83元，2023年10月30日到期，實際槓桿5.7倍，中期、輕微價外。
阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.9倍，低面值、高槓桿。
阿里熊60043，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，相近收回價熊證槓桿最高。
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