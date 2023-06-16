日央行維持基準利率負0.1%　延續超寬鬆貨幣政策

日本央行周五(16日)堅持其超寬鬆貨幣政策，與全球抗擊通脹的趨勢背道而馳，並通過緊縮措施支持疲軟的日圓。

日央行將基準利率維持在歷史低位負0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。日央行並一致投票通過孳息率曲線控制(YCC)政策。

日圓兌每美元最新報140.70，跌0.31%。每百日圓兌港元報5.5608。日經225指數最新報33,305點，跌179點或0.54%。

日央行指，如有必要，將毫不猶豫地加大寬鬆力度，日本核心消費者通脹可能在本財年中期增速放緩。日央行表示，日本經濟有望繼續適度復甦。

分析指，市場注意力現在轉向日央行行長植田和男的新聞發布會，投資者將關注有關通脹的任何評論，通脹強於許多人的預期，且影響範圍愈來愈廣。有人認為，這增加日央行在7月份的季度經濟展望報告中上調預期的可能性，而通脹預測被視為政策轉變的關鍵。

日央行的寬鬆政策與許多其他央行的立場形成鮮明對比。自去年以來，美國聯儲局已將政策利率上調500個基點，並於日前暗示今年將再加息兩次。歐洲央行周四(15日)決定連續第8次會議將政策利率上調至4.0%，並暗示未來將進一步收緊政策。