姚浩然：恒指升勢緩慢　科網股可博呢隻...

近期港股迎來升勢，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股升跌主要受內地經濟、人民幣走勢，以及政策所影響。他指，恒指有望重上兩萬點關，不過上升速度預料偏慢，主因人民幣現時仍然偏弱，對中資股不利，以及港股升幅不全面，反映市場資金有限。

內地5月社會消費品零售總額增幅遜預期，姚解釋，內地樓市仍然較弱，影響經濟，人們傾向手頭預留資金，而不是消費，繼而影響消費市場。在此情況下，一些日常消費股會較優先選擇，例如啤酒股和體育用品股，而非較大額的消費股，如汽車股。