姚浩然：恒指升勢緩慢 科網股可博呢隻...
2023年06月16日 11:14
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近期港股迎來升勢，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股升跌主要受內地經濟、人民幣走勢，以及政策所影響。他指，恒指有望重上兩萬點關，不過上升速度預料偏慢，主因人民幣現時仍然偏弱，對中資股不利，以及港股升幅不全面，反映市場資金有限。
美國債息回落，姚預料6月美國消費物價指數(CPI)將快速下降，即表示聯儲局下次議息有機會繼續暫停加息，惟不代表加息周期已完結，仍要視乎日後的經濟數據。至於科網股方面，他認為美元轉弱將有利中資科網股，揀股可考慮快手(01024)，因其業務有轉好迹象，股價有望再升。若較「大路」的選擇，則可揀騰訊(00700)，惟需留意騰訊股價累計升幅較大，後市或難再大升。
油價波動，姚指出，市場憂慮美國經濟或衰退，但供應端亦可能有減產行動，紐約期油預料將在每桶67至74美元區間上落。港股石油股方面，「三桶油」股價與油價走勢似乎不同步，主因石油股估值不高，息率亦較高，吸引投資者。中國石油(00857)乃「三桶油」首選，皆因其股價跑贏大市甚至創高位，而且公司有機會重組，令其較另外「兩桶油」睇高一線。
內地5月社會消費品零售總額增幅遜預期，姚解釋，內地樓市仍然較弱，影響經濟，人們傾向手頭預留資金，而不是消費，繼而影響消費市場。在此情況下，一些日常消費股會較優先選擇，例如啤酒股和體育用品股，而非較大額的消費股，如汽車股。