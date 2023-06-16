【高盛推介】比亞迪創近10個月新高 資金兩邊部署
2023年06月16日 11:23
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高盛(亞洲)有限責任公司：中汽協會副秘書長陳士華日前表示，自今年4月開始內地汽車產業有所好轉，但市場仍處於緩慢復甦階段，並指需綜合措施及政策，加快釋放消費潛力，推動行業平穩增長。
比亞迪股份由上周五(9日)起連升5日，周四(15日)突破260港元水平收市，升約3.8%。周五(16日)開市隨即突破270元水平，高開見272.8元，繼周四再創近10個月新高，但及後升幅收窄並曾倒跌。現報268.8元，輕微升不足0.1%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於本周三及本周四共錄得約870萬元資金流入。同期淡倉則共錄得約430萬元資金流入。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬3個月期以上產品最高槓桿的比迪購(11237)。中年期選擇可留意比迪購(16945)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(66224)，遠牛選擇可留意阿里牛(61770)，與現價有約30及50元收回距離。
比迪購11237，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿8.6倍，3個月期以上產品最高槓桿。
比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.4倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪牛66224，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，近牛。
比迪牛61770，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿5.7倍，9隻相近條款產品最高槓桿。
比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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