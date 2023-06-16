貝萊德申請推出現貨比特幣ETF　料提振幣圈信心

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)周四(15日)向美國證交會(SEC)申請推出現貨比特幣指數型基金(ETF)在納斯達克交易所上市，進一步涉足加密貨幣業務，有望成為美國首隻可公開交易的現貨比特幣ETF。

貝萊德正申請推出的現貨比特幣ETF「iShares Bitcoin Trust」，是第一隻以比特幣本身、而非期貨合約為基礎資產的ETF。貝萊德將持有比特幣作為基本資產並追蹤其價格，並以Coinbase為該基金比特幣的託管人，藉此擴大與加密貨幣交易所Coinbase的合作，亦力助提振加密貨幣市場的信心。

然而，之前有至少12家資產管理公司曾申請推出現貨比特幣ETF，都被SEC駁回，原因產品容易受到欺詐行為及市場操縱的影響，現時還未清楚SEC是否會批准貝萊德的申請。

VettaFi研究部門主管羅森布魯斯指出，作為整體ETF產業的領袖，貝萊德的比特幣現貨ETF就算只有一小部分的加密貨幣資產流入，也能迅速集結大量資產。另有幣圈人士指，貝萊德此舉顯示比特幣仍是全球一些最大金融機構感興趣的資產，估計目前有20%的美國人都在某個時點擁有比特幣，貝萊德申請設立的ETF有望為其他80%人士作為投資選項。